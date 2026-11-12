Euroleague: Για την επιστροφή στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ντουμπάι

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Η εμφάνιση του Ολυμπιακού τόσο απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague όσο και με το Μαρούσι στην Greek Basketball League έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία στους φιλάθλους του, οι οποίοι και περιμένουν απόψε (21:15, Novasports Prime) από τον πρωταθλητή Ευρώπης να αντιδράσει κόντρα στην Ντουμπάι.

Η απώλεια του Ζαν Μοντέρο έχει αλλάξει την εικόνα που αγωνιζόταν ο Ολυμπιακός, μέχρι τον σοβαρό τραυματισμό του Δομινικανού άσου. Όταν ο Ερυθρός Αστέρας έπαιξε αποτελεσματική άμυνα πάνω στο Μίλερ-ΜακΙντάιρ την περασμένη εβδομάδα, φάνηκε πως οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πρόβλημα στον άσο και στην οργάνωση του παιχνιδιού. Μπορεί να επέστρεψε από το -22 ο Ολυμπιακός, αλλά ούτε η νίκη ήρθε ούτε οι φίλαθλοι έμειναν ικανοποιημένοι με ένα από τα χειρότερα πρώτα 20άλεπτα στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη 2η θέση με ρεκόρ 7-3, μαζί με πέντε ακόμη ομάδες, δηλαδή τους Ερυθρό Αστέρα, Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε, Ντουμπάι και Μπαρτσελόνα. Το ιδανικό σενάριο για τους «ερυθρόλευκους» θα ήταν να επικρατήσουν της Ντουμπάι και την Παρασκευή (13/11) να ηττηθεί ο Παναθηναϊκός από την Μπαρτσελόνα, για να επιστρέψουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η Ντουμπάι δεν θα έχει στις τάξεις της τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Τόμας Ουόκαπ. Ο Αμερικανός με ελληνικό διαβατήριο πόιντ γκαρντ αντιμετωπίζει έντονες ενοχλήσεις στη μέση, ένα χρόνιο πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε ήδη από τα χρόνια που αγωνιζόταν στην ομάδα του Πειραιά. Ο Ουόκαπ ήταν εκτός και στον αγώνα της προηγούμενης εβδομάδας κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, αλλά και εκτός της ABA League το σαββατοκύριακο που πέρασε.

Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σημειώνει 88 πόντους μέσο όρο, ενώ ο Ολυμπιακός 87,2 μ.ο. Στην άμυνα, οι Πειραιώτες δέχονται 81,6 πόντους μέσο όρο, ενώ η Ντουμπάι 84,1 μ.ο.

Ο Ολυμπιακός μαζεύει 2,3 περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ από την Ντουμπάι. Όμως τόσο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα όσο και με το Μαρούσι, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έδειξαν να έχουν πρόβλημα στον έλεγχο της… εναέριας κυκλοφορίας.

Το κατά πόσο θα είναι εύστοχος στα τρίποντα… θα κρίνει πολλά απέναντι στην Ντουμπάι. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έχει 38,1% ποσοστό ευστοχίας έξω από τα 6.75, ενώ ο Ολυμπιακός 30,1%. Απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και δη στο ά μέρος… ο Ολυμπιακός τα… έσπασε πίσω από τη γραμμή του τριπόντου (1/16).

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