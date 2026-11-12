Autohellas: Κέρδη 68,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, άνοδος στις μισθώσεις και πιέσεις στην εμπορία αυτοκινήτων

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Στα 68,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου Autohellas στο εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας μείωση 5,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μίσθωσης αυτοκινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αντιστάθμισε σε σημαντικό βαθμό τις απώλειες από την εμπορία, η οποία εξακολουθεί να επηρεάζεται από την ανανέωση των μοντέλων Hyundai και KIA και τις επενδύσεις σε νέες μάρκες.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 785,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή υποχώρηση 0,5%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 3,4%, στα 237,6 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα του τρίτου τριμήνου, που παραδοσιακά αποτελεί την ισχυρότερη περίοδο για τις τουριστικές μισθώσεις. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 4,4%, στα 107,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 40,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,4%.

Στήριγμα οι μισθώσεις και ο τουρισμός

Η δραστηριότητα μισθώσεων στην Ελλάδα, μέσω της Hertz, κατέγραψε αύξηση εσόδων 5,2%, στα 256,6 εκατ. ευρώ. Την ανάπτυξη τροφοδότησαν κυρίως οι μακροχρόνιες μισθώσεις, ενώ θετική παρέμεινε και η δυναμική των βραχυχρόνιων, παρά την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την επιβράδυνση της αύξησης των τουριστικών αφίξεων.

Ακόμη υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης εμφάνισαν οι διεθνείς μισθώσεις, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται κατά 8,3%, στα 148,6 εκατ. ευρώ. Στην Πορτογαλία η ισχυρή θερινή περίοδος επέτρεψε την επιστροφή σε οριακή κερδοφορία, ενώ στις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,5%.

Συνολικά, ο όμιλος διαχειρίζεται στόλο σχεδόν 69.000 αυτοκινήτων, έχοντας επενδύσει σε περίπου 14.000 νέα οχήματα.

Πτώση στην εμπορία, επενδύσεις στις νέες μάρκες

Αντίθετη πορεία ακολούθησε ο κλάδος εμπορίας αυτοκινήτων και υπηρεσιών, όπου τα έσοδα περιορίστηκαν κατά 6,8%, στα 380,2 εκατ. ευρώ.

Η υποχώρηση συνδέεται με τη μεταβατική περίοδο ανανέωσης της γκάμας Hyundai και KIA, αλλά και με τις αρχικές επενδύσεις για την ανάπτυξη των Changan, Xpeng και Leapmotor στην ελληνική αγορά.

Η διοίκηση αναμένει ενίσχυση των πωλήσεων από τα νέα μοντέλα το 2027, ενώ εκτιμά ότι οι νέες μάρκες θα αρχίσουν να συνεισφέρουν θετικά στην κερδοφορία από το 2028.

Παράλληλα, η Italian Motion, που διαχειρίζεται τις μάρκες FIAT, Jeep και Alfa Romeo και δεν ενοποιείται στον κύκλο εργασιών, κατέγραψε πωλήσεις 125,4 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, τα ίδια κεφάλαια της Autohellas ανέρχονταν σε 578 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 109 εκατ. ευρώ.

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