Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ισραηλινό βομβαρδισμό στο νοσοκομείο Νάσερ (video)

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Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 20 τραυματίστηκαν, μετά από βομβαρδισμό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

«Ο απολογισμός του ισραηλινού βομβαρδισμού στο εσωτερικό του ιατρικού συγκροτήματος Νάσερ (…) ανέρχεται σε έξι νεκρούς», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ, προσθέτοντας ότι άλλοι 20 και πλέον άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το AFP για να του ζητήσει σχόλιο σχετικά με το δολοφονικό χτύπημα, ο στρατός του Ισραήλ περιορίστηκε να αναφέρει πως βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία επαλήθευσης.

Gaza’s Civil Defence says an Israeli strike on Nasser Hospital has killed at least six Palestinians. The strike in Khan Younis also injured at least 20 other people, including staff. https://t.co/KmPtuQZUw7 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 12, 2026

Προχθές, Τρίτη (10/11), επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Ο ισραηλινός στρατός από τις πλευρά του ανέφερε ότι έπληξε «στρατιωτικούς» στόχους.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.500 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Κατά τον στρατό του Ισραήλ, υπό την κατοχή του παραμένει πάνω από το 60% της Λωρίδας της Γάζας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού ζει στη Γάζα, όπου σχεδόν όλες οι υποδομές καταστράφηκαν στον πόλεμο.

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