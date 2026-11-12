Δίκη Ειρήνης Μουρτζούκου: Συνεχίζεται σήμερα στην Πάτρα – Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

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Στο Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας συνεχίζεται σήμερα η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου, της 26χρονης που μέσα σε δυόμισι χρόνια έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τρία παιδιά. Η διαδικασία είχε διακοπεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη αναμένεται να προσέλθει στο δικαστήριο, όπου τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να είναι και πάλι δρακόντεια, όπως και την περασμένη εβδομάδα, τόσο μέσα όσο και έξω από το κτήριο.

Πρόκειται για πολύκροτη υπόθεση, που είχε απασχολήσει το πανελλήνιο. Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν περίπου 80 με 81 μάρτυρες.

Η 26χρονη έχει ομολογήσει επίσης ότι σκότωσε και την αδελφή της το 2014. Για το αδίκημα αυτό, όμως, έχει παρέλθει ο χρόνος και έχει παραγραφεί.

Τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα

Την προηγούμενη εβδομάδα, η κατηγορούμενη ήταν, όπως περιγράφεται, ιδιαίτερα εκνευρισμένη και ζητούσε συνεχώς τον πατριό της.

Εκείνος, μέσω του συνηγόρου του, είχε δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος της και δεν ήταν παρών στην αίθουσα.

Η 26χρονη έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο πατριός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά.

Ζήτησε επίσης να δει για λίγα λεπτά πρόσωπο με πρόσωπο τη μητέρα της, η οποία, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει η ίδια, υπήρξε αγκάθι στο μεγάλωμά της.

Οι δύο γυναίκες ήταν ιδιαίτερα συγκινημένες.

Η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα, με το δικαστήριο να αναμένεται να προχωρήσει στην εξέταση της υπόθεσης.

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