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12.11.2026 09:29

Άγιος Παντελεήμονας: Η ομολογία του 20χρονου στον συγκάτοικό του για τη δολοφονία της 24χρονης – Ένταλμα σύλληψης από τις γαλλικές αρχές

12.11.2026 09:29
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Στη Γαλλία διέφυγε και αναζητείται ο 20χρονος από τη Γουινέα που είναι ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο που εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Οι γαλλικές αρχές, σύμφωνα με το ERTNews, έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του και αναζητείται ώστε να συλληφθεί και να παραδοθεί στις ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα και ο 20χρονος είχαν γνωριστεί το 2024 σε δομή φιλοξενίας στη Λέρο και φέρεται να διατηρούσαν παράλληλη σχέση. Σύντροφος της 24χρονης ήταν ένας Καμερουνέζος, ο οποίος δήλωσε την εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου.

Η νεαρή γυναίκα είχε επιστρέψει στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου από τη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν σε ξενοδοχείο για τη σεζόν. Το πρωί της επομένης συναντήθηκε με τον σύντροφό της στην Κυψέλη, όπου τη φιλοξενούσε, και του είπε ότι το μεσημέρι θα συναντούσε μια φίλη της στο κέντρο για καφέ.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η 24χρονη πήγε στον Κολωνό, στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο 20χρονος, με τον οποίο συναντιόταν συχνά. Εκεί φέρεται να ακολούθησε καβγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο δράστης τη σκότωσε προκαλώντας της ασφυξία, ενδεχομένως με μαξιλάρι ή άλλο αντικείμενο.

Στη συνέχεια, ο ύποπτος έβαλε το πτώμα σε βαλίτσα και τη μετέφερε στον Άγιο Παντελεήμονα. Την άφησε στο πεζοδρόμιο της οδού Αλκαμένους, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, πιστεύοντας προφανώς ότι το απορριμματοφόρο θα παραλάβει τη σορό μαζί με τα σκουπίδια.

Οι αστυνομικοί συνέθεσαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και χαρτογράφησαν τη διαδρομή του 20χρονου από το σημείο που άφησε τη βαλίτσα μέχρι τον Κολωνό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκεί επέστρεψε, καθάρισε τον τόπο του εγκλήματος, μάζεψε προσωπικά του αντικείμενα και εξαφανίστηκε.

Καθοριστική αποδείχθηκε η κατάθεση του συγκάτοικου του 20χρονου, τον οποίο βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι. Ο συγκάτοικος κατέθεσε ότι ο νεαρός, μόλις επέστρεψε μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας, του ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει την 24χρονη, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

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