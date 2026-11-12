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12.11.2026 09:25

Λυδία Κονιόρδου: «Είναι πολύ βαθιά ριζωμένη η υποτίμηση της γυναίκας»

12.11.2026 09:25
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Για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία μίλησε η Λυδία Κονιόρδου, επισημαίνοντας ότι ανεξάρτητα με τη χειραφέτηση της γυναίκας και τα δικαιώματα που έχει κατακτήσει, στις μέρες μας, η υποτίμηση απέναντί της εξακολουθεί να υπάρχει και μάλιστα, βαθιά ριζωμένη.

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», τόνισε ότι οι άνδρες, σήμερα, φοβούνται τη δυναμική και επιτυχημένη γυναίκα, «δεν της το συγχωρούν», υπογράμμισε.

«Mεγάλωσα σε μια μητριαρχική οικογένεια και αυτό είναι για μένα ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Ανακαλύπτω με τα χρόνια πόσο ισχυρή είναι μέσα μου και πόσο θηλυκή δύναμη μου δίνει. Tώρα η γυναίκα έχει δουλειά είναι πετυχημένη στη δουλειά της έχει τη δική της διαδρομή και προσπαθεί να διεκδικήσει την αξιοπρέπειά της σε μια σχέση και αυτό κάποιοι άνδρες το φοβούνται, δεν το συγχωρούν και φτάνουν σε ακραία πράγματα που αυξάνονται αντί να μειώνονται» ανέφερε, χαρακτηριστικά.

«Είναι πολύ βαθιά η ματιά πάνω στη γυναίκα. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένη η υποτίμηση της γυναίκας. Ότι μια γυναίκα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από έναν άντρα δίπλα της. Είτε τον πατέρα της ή τον σύντροφό της ή το γιο της ή τον ανιψιό της, τέλος πάντων κάποιον άντρα για να μπορεί να έχει το δικαίωμα να υπάρχει σε αυτή την κοινωνία. Ξέρετε, το λέμε αυτό για κάποιες κοινωνίες στην Ανατολή, αλλά στην πραγματικότητα και στη δική μας κοινωνία συγκαλυμμένα και ύπουλα κυκλοφορεί μέσα στο μυαλό των ανθρώπων και των ανδρών και των γυναικών καμιά φορά» πρόσθεσε.

«Κάθε φορά που αναλαμβάνω ένα ρόλο παθαίνω έναν δημιουργικό πανικό που δεν μου βγαίνει σε κακό γιατί ανακαλύπτω νέα πεδία και νές περιοχές και αποφεύγω να επαναπαύομαι στις δάφνες μου και διατηρούμαι νέα. Άλλοτε είμαι 5 χρονών παιδάκι, άλλοτε 10, άλλοτε 15 ετών έφηβη, άλλοτε στην εποχή των μεγάλων εξερευνήσεων και άλλες φορές γίνομαι μια πολύ σοφή γραία. Αυτό συνέβαινε πάντα πριν φτάσω σε μια ηλικία που φλερτάρω με την ηλικία της γραίας» είπε στη συνέχεια.

«Αυτό που με πονάει και με ανησυχεί είναι η ανεξέλεγκτη επικράτηση της απληστίας και του κέρδους πάνω από τα πάντα και το πώς πάντα ένα βήμα πριν από εμάς είναι αυτές οι δυνάμεις της απληστίας που προσπαθούν με κάθε μέσο να ελέγξουν τη ζωή μας και να μας χειραγωγήσουν» κατέληξε.

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