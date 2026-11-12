Φάρμακα GLP-1 και Όραση: Η Θέση του ΕΟΦ για τον Κίνδυνο της Νευροπάθειας NAION

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Τα πρόσφατα δημοσιεύματα που συνδέουν τα φάρμακα για τον διαβήτη και την παχυσαρκία με σοβαρές οφθαλμολογικές επιπλοκές έχουν προκαλέσει εύλογη ανησυχία σε χιλιάδες ασθενείς.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), ενδοκρινολόγος-διαβητολόγος Σπύρος Σαπουνάς, καλεί το κοινό να αντιμετωπίσει τα επιστημονικά δεδομένα με ψυχραιμία, τονίζοντας πως η αυθαίρετη διακοπή της αγωγής εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Τι δείχνουν τα δεδομένα για τη νευροπάθεια NAION

Με αφορμή τις αξιολογήσεις των διεθνών ρυθμιστικών αρχών, όπως ο αμερικανικός οργανισμός FDA και η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA/PRAC), εξετάστηκε η πιθανή συσχέτιση των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1 (όπως η λιραγλουτίδη και η σεμαγλουτίδη) με τη Μη Αρτηριτιδική Πρόσθια Ισχαιμική Οπτική Νευροπάθεια (NAION). Μάλιστα η ανακοίνωση του ΕΜΑ στις 6 Ιουνίου 2026, συστήνει να επικαιροποιηθούν οι πληροφορίες προϊόντος για τα σκευάσματα σεμαγλουτίδης, ώστε να συμπεριλαμβάνουν την ΝΑΙΟΝ ως ανεπιθύμητη ενέργεια με συχνότητα «πολύ σπάνια».

Ο κ. Σαπουνάς επισημαίνει ότι πρόκειται για μια σπάνια πάθηση του οπτικού νεύρου, η οποία καταγράφεται στον γενικό πληθυσμό με ετήσια συχνότητα μόλις 2,3 έως 10,3 περιστατικά ανά 100.000 άτομα.

Η συγκεκριμένη οφθαλμολογική διαταραχή αφορά κυρίως άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και συνδέεται άμεσα με προϋπάρχοντες αγγειακούς παράγοντες κινδύνου, στους οποίους περιλαμβάνονται ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, η αρτηριακή υπέρταση και η αποφρακτική άπνοια ύπνου.

Έπειτα από ενδελεχή εξέταση των κλινικών και επιδημιολογικών στοιχείων, η επιτροπή PRAC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η NAION αποτελεί μια πολύ σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια, με εξαιρετικά χαμηλό απόλυτο κίνδυνο για τον μεμονωμένο ασθενή.

Τα οφέλη της θεραπείας και οι κίνδυνοι της διακοπής

Παρά την επισήμανση αυτού του σπάνιου ενδεχομένου, ο πρόεδρος του ΕΟΦ υπογραμμίζει πως τα σκευάσματα GLP-1 εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικά και πλήρως τεκμηριωμένα καρδιομεταβολικά οφέλη.

Για τον λόγο αυτό, επισημαίνει κατηγορηματικά ότι οι ασθενείς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διακόπτουν αυτόβουλα τη θεραπεία τους.

Μια αιφνίδια διακοπή της αγωγής χωρίς ιατρική καθοδήγηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή μεταβολική απορρύθμιση και να επιβαρύνει σημαντικά τη συνολική κατάσταση της υγείας τους.

Οδηγίες προς ασθενείς και επαγγελματίες υγείας

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Οργανισμού, οι ασθενείς οφείλουν να βρίσκονται σε εγρήγορση και να επικοινωνούν άμεσα με τον θεράποντα ιατρό τους εάν παρατηρήσουν οποιαδήποτε ξαφνική ανεπιθύμητη ενέργεια ή αλλαγή στην όρασή τους.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η διάγνωση της NAION, η χορήγηση του φαρμάκου θα πρέπει να διακόπτεται, ακολουθώντας πάντα τις εξατομικευμένες οδηγίες του γιατρού.

Μάλιστα ο κ. Σαπουνάς απευθύνει κάλεσμα στους επαγγελματίες υγείας να συνεχίσουν να αξιολογούν προσεκτικά τη σχέση οφέλους και κινδύνου για κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στη διαδικασία της φαρμακοεπαγρύπνησης, με τον πρόεδρο του ΕΟΦ να ζητά τη συστηματική υποβολή αναφορών μέσω της Κίτρινης Κάρτας, ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής και αξιόπιστη παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων.

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