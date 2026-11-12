Απόστολος Γκλέτσος: «Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, εγώ νόσησα με την καρδιά μου – Φοβήθηκα για το παιδί μου»

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Για τις περιπέτειες που έχει περάσει με την υγεία του μίλησε ο Απόστολος Γκλέτσος, αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- στην κόρη του και στη σχέση τους που έχουν καταφέρει να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε συνέντευξή του στο ένθετο Secret, με αφορμή τη θεατρική σύμπραξη με τον Γιώργο Χρανιώτη και τον Κώστα Αποστολάκη αυτή τη σεζόν, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι την περίοδο που γεννήθηκε η κόρη του, ο ίδιος νόσησε με την καρδιά του.

«Η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μου ήταν οι αρρώστιες που πέρασα, κυρίως τα θέματα της καρδιάς μου. Φοβήθηκα, αλλά όχι για μένα. Φοβήθηκα για το παιδί μου. Πού θα αφήσω το παιδί μου, γιατί ήταν μικρό τότε. Μόλις είχε γεννηθεί. Αμέσως με τη γέννηση της κόρης μου εγώ νόσησα με την καρδιά μου» ανέφερε αρχικά.

Μιλώντας για τη σχέση τους, ο Απόστολος Γκλέτσος επισημαίνει ότι το ότι έχουν καταφέρει να την κρατήσουν μακριά από τα φώτα, είναι όχι μόνο έπειοτα από δική του πρωτοβουλία και προσπάθεια, αλλά της κόρης του και της μητέρας της, επίσης.

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