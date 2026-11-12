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12.11.2026 09:38

Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας στα Εξάρχεια

12.11.2026 09:38
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φωτογραφία αρχείου

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Φωτιά μικρής έκτασης και έντασης εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/11) σε ισόγειο πολυκατοικίας στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν δύο οχήματα.

Από το περιστατικό προκλήθηκε έντονη οσμή καπνού στην ευρύτερη περιοχή.

συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν προς το παρόν άγνωστες.

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ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 11:02
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