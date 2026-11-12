Εκπαιδευτήρια Καίσαρη: Πώς μια «λανθασμένη ανάμειξη χημικών» έστειλε 13 παιδιά στο νοσοκομείο 

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Μια λανθασμένη ανάμειξη χημικών ουσιών κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, στο Κορωπί, ήταν αρκετή για να σημάνει συναγερμός το πρωί της Τετάρτης προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Οι αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, ενώ μαθητές της Α’ Δημοτικού και εργαζόμενοι οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία για ιατρικό έλεγχο.

Η υπόθεση απέκτησε και ποινική διάσταση, καθώς ο 55χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας που είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Παράλληλα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης των Εκπαιδευτηρίων, Ηλίας Καίσαρης, χωρίς να έχει προηγηθεί η σύλληψή του.

Οι εργασίες στην πισίνα

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού σχολείου, στη συμβολή των οδών Λαμπτρών και Λυσιμάχου 1.

Εκείνη την ώρα δύο συντηρητές, ένας 45χρονος και ένας 37χρονος, πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στην πισίνα του σχολείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες χρησιμοποιούσαν χημικό υγρό στο πλαίσιο των εργασιών, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, σημειώθηκε λανθασμένη ανάμειξη χημικών ουσιών στον χώρο του μηχανοστασίου.

Ακολούθησε έντονη οσμή και έκλυση αναθυμιάσεων, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτηρίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε άμεσα στην εκκένωση του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου, μεταφέροντας τους μαθητές και τους εργαζομένους στο κτίριο του Γυμνασίου και του Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και, σύμφωνα με το σχολείο, δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό.

Οι διακομιδές στα νοσοκομεία

Από το περιστατικό επηρεάστηκαν 14 μαθητές της Α’ Δημοτικού και 14 ενήλικες, μέλη του προσωπικού. Στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» διακομίστηκαν 13 παιδιά, ηλικίας έξι ετών, πέντε κορίτσια και οκτώ αγόρια.

Ειδικότερα, οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν λόγω αναφερόμενης εισπνοής αερίου χλωρίου από χημικά πισίνας, χωρίς να έχουν εμφανίσει συμπτώματα.

Παράλληλα, ενήλικες εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία», ενώ οι δύο συντηρητές που πραγματοποιούσαν τις εργασίες μετέβησαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.

Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου, ενώ κινητοποιήθηκε και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απομακρύνθηκε δοχείο με υδροχλωρικό οξύ από τον χώρο των εγκαταστάσεων της πισίνας και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.

Το υδροχλωρικό οξύ χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών, μεταξύ άλλων, για τη ρύθμιση της οξύτητας του νερού.

Η ανάμειξή του με ορισμένα χλωριούχα απολυμαντικά μπορεί να προκαλέσει απελευθέρωση τοξικού αερίου χλωρίου, η εισπνοή του οποίου ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο αναπνευστικό σύστημα και σοβαρότερα προβλήματα υγείας.

Ωστόσο, οι ακριβείς ουσίες που αναμείχθηκαν και ο μηχανισμός πρόκλησης των αναθυμιάσεων στο συγκεκριμένο περιστατικό παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης.

Η σύλληψη και η εισαγγελική εντολή

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, οι δύο συντηρητές προσήχθησαν μαζί με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει τις εργασίες συντήρησης. Οι δύο εργαζόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας.

Στη συνέχεια, ωστόσο, και εκείνος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να αξιολογηθούν τα στοιχεία και να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική αντιμετώπιση των εμπλεκομένων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, Ηλίας Καίσαρης, χωρίς ωστόσο να κινηθεί σε βάρος του η αυτόφωρη διαδικασία ή να πραγματοποιηθεί η σύλληψή του.

Τι υποστηρίζουν τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη

Σε ανακοίνωσή τους, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αποδίδουν το περιστατικό σε λανθασμένη ανάμειξη χημικών ουσιών από το εξωτερικό συνεργείο που πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης στην πισίνα.

Όπως επισημαίνουν, η εστία του περιστατικού περιορίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου και δεν επηρεάστηκε το νερό της πισίνας.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα, με τη συλλογή και μεταφορά του να πραγματοποιείται από τον αρμόδιο φορέα.

Η διοίκηση των Εκπαιδευτηρίων τονίζει ότι η κολυμβητική δεξαμενή διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας, πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και δεν είχε παρουσιάσει στο παρελθόν πρόβλημα.

Μάλιστα, αποδίδει αποκλειστικά την ευθύνη στην εταιρεία συντήρησης και στους υπευθύνους της, γνωστοποιώντας ότι προτίθεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης των Εκπαιδευτηρίων, Ηλίας Καίσαρης, δήλωσε: «Υπήρξε μια οσμή, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα».

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας και στην αξιολόγηση της δικογραφίας από τη Δικαιοσύνη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η επικίνδυνη ανάμειξη χημικών ουσιών και να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.

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