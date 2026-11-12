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12.11.2026 11:52

Βόλος: Μαθητής γυμνασίου κατέβασε το παντελόνι συμμαθητή του, αποβλήθηκε και του έστειλε απειλητικό σημείωμα

12.11.2026 11:52
sxoleio

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Αναστάτωση έχει προκαλέσει σε γυμνάσιο στον Βόλο η καταγγελία μαθητή της Α΄ τάξης ότι όχι μόνο έπεσε θύμα επίθεσης και bullying από συμμαθητή του αλλά ο καταγγελλόμενος έφτασε στο σημείο να του δώσε και απειλητικό σημείωμα.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, όλα ξεκίνησαν όταν μαθητής φέρεται να κατέβασε το παντελόνι συμμαθητή του, κατά τη διάρκεια διαλείμματος.

Στη συνέχεια, ο ίδιος φέρεται να ζήτησε από άλλον μαθητή να επαναλάβει την ίδια πράξη σε τρίτο συμμαθητή τους, προσφέροντάς του ως αντάλλαγμα χρηματικό ποσό. Η πρόταση έγινε δεκτή από τον δεύτερο μαθητή που κατέβασε και το παντελόνι και το εσώρουχο του άλλου παιδιού μπροστά σε συμμαθητές του.

Τα δύο περιστατικά καταγγέλθηκαν στη διεύθυνση του σχολείου που ως πρώτο μέτρο επέβαλε μονοήμερη αποβολή στους δύο εμπλεκόμενους μαθητές.

Το απειλητικό σημείωμα

Το επεισόδιο συνεχίστηκε και μετά την επιστροφή των δύο μαθητών από την αποβολή τους με τον έναν εξ αυτών να επιτίθεται και να χτυπάει με χαστούκι τον συμμαθητή του στον οποίο είχε κατεβάσει τα ρούχα.

Το θύμα της επίθεσης απευθύνθηκε εκ νέου στους εκπαιδευτικούς ενώ, όπως έγινε γνωστό, ο μαθητής-δράστης έγραψε ένα απειλητικό σημείωμα και ζήτησε από συμμαθήτριά του να το παραδώσει στον μαθητή-θύμα.

Το παιδί που πήρε το σημείωμα απευθύνθηκε κλαίγοντας στους καθηγητές ενώ στο σχολείο κλήθηκε η μητέρα του να τον παραλάβει.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση, ενώ αναμένεται να εξεταστούν όλες οι πτυχές των καταγγελλόμενων περιστατικών, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προχώρησαν οι αρμόδιοι του σχολείου μετά τις πρώτες αναφορές.

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