Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη: Ο Σπανάκης πάει στη θέση του, ο Λιάκος στο Εσωτερικών και επιστροφή Βαρτζόπουλου στο υπ. Υγείας

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Σε μίνι ανασχηματισμό προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη.
Με την επικογή του Βασίλη Σπανάκη ως αντικαταστάτη του ως υφυπουργός Ανάπτυξης, προέκυψαν «καραμπόλες» καθώς η μετακόμιση του Σπανάκη αφήνει κενή τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών.
Αυτήν θα την πάρει ο Βαγγέλης Λιάκος. Επίσης στο υπουργείο Υγείας θα επιστρέψει ως υφυπουργός ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία.
Να τονιστεί πως ο Βαρτζόπουλος είχε παραιτηθεί τον περασμένο Απρίλιο όταν το όνομά του περιλαμβανόταν στην δικογραφία του σκανδάλου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οπως ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης, ο Σπανάκης αναλαμβάνει Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
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