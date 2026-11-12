search
ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 13:12
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2026 11:47

Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη: Ο Σπανάκης πάει στη θέση του, ο Λιάκος στο Εσωτερικών και επιστροφή Βαρτζόπουλου στο υπ. Υγείας

12.11.2026 11:47
spanakis-liakos-vartzopoulos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε μίνι ανασχηματισμό προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη.

Με την επικογή του Βασίλη Σπανάκη ως αντικαταστάτη του ως υφυπουργός Ανάπτυξης, προέκυψαν «καραμπόλες» καθώς η μετακόμιση του Σπανάκη αφήνει κενή τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών.

Αυτήν θα την πάρει ο Βαγγέλης Λιάκος. Επίσης στο υπουργείο Υγείας θα επιστρέψει ως υφυπουργός ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία.

Να τονιστεί πως ο Βαρτζόπουλος είχε παραιτηθεί τον περασμένο Απρίλιο όταν το όνομά του περιλαμβανόταν στην δικογραφία του σκανδάλου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οπως ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης, ο Σπανάκης αναλαμβάνει Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Διαβάστε επίσης

Βενιζέλος για το καλώδιο: «Μη μιλάμε για υποχωρήσεις» – Το μήνυμα για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΝΔ και οι νουθεσίες στον Τσίπρα για το… ειδικό δικαστήριο

Εκτεθειμένη η αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης – Ακρίβεια, καλώδιο, διαφθορά και οι επιθέσεις του Τσίπρα

Παραίτηση Τσαβδαρίδη: Πώς οι ανεπαρκείς εξηγήσεις τον έθεσαν εκτός κυβέρνησης – Όλο το παρασκήνιο της καρατόμησης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PAIDON_AGIASOFIA
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΕΔΗΝ: 56 κακοποιημένα παιδιά σε «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», λόγω έλλειψης θέσεων σε προνοιακές δομές

botanikos new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Πώς προχωρούν οι εργασίες στο εσωτερικό του γηπέδου στον Βοτανικό

afises eot
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα πριν από το Instagram: Οι θρυλικές αφίσες του ΕΟΤ αποκτούν νέα ζωή

skertsos_meta
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συνάντηση Σκέρτσου και Παπαστεργίου με εκπροσώπους της Meta για την εφαρμογή του ηλικιακού ορίου στα social media

chile_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητική επανένωση στη Χιλή: Μάνα ξαναβρήκε τους γιους της 40 χρόνια μετά την αρπαγή τους από τη δικτατορία Πινοσέτ (video/photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

xatzidakis-235
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία στο Μαξίμου μετά τις δηλώσεις Χατζηδάκη για τη ρηματική διακοίνωση - Δεν επιβεβαιώνεται ότι θα δοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς

varoufakis – sakellaridis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον αέρα τα σενάρια συνεργασίας ΜέΡΑ25 - Νέας Αριστεράς μετά τις αιχμές Βαρουφάκη για το τρίτο μνημόνιο - «Το παρελθόν να μη θολώνει το μέλλον» απαντούν

liarelis 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η παλιά φρουρά του ΠΑΣΟΚ στη «Νησιώτισσα» και το ερώτημα για τον Λιαρέλη

MixCollage-11-Nov-2026-11-48-PM-8659
ΚΟΣΜΟΣ

Πιτ Χέγκσεθ: Φρουρός τον επέπληξε για γέλια και φασαρία στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Η αντίδραση του Πενταγώνου (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 13:12
PAIDON_AGIASOFIA
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΕΔΗΝ: 56 κακοποιημένα παιδιά σε «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», λόγω έλλειψης θέσεων σε προνοιακές δομές

botanikos new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Πώς προχωρούν οι εργασίες στο εσωτερικό του γηπέδου στον Βοτανικό

afises eot
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα πριν από το Instagram: Οι θρυλικές αφίσες του ΕΟΤ αποκτούν νέα ζωή

1 / 3