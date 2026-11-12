Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη: Ο Σπανάκης πάει στη θέση του, ο Λιάκος στο Εσωτερικών και επιστροφή Βαρτζόπουλου στο υπ. Υγείας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε μίνι ανασχηματισμό προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη.

Με την επικογή του Βασίλη Σπανάκη ως αντικαταστάτη του ως υφυπουργός Ανάπτυξης, προέκυψαν «καραμπόλες» καθώς η μετακόμιση του Σπανάκη αφήνει κενή τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών.

Αυτήν θα την πάρει ο Βαγγέλης Λιάκος. Επίσης στο υπουργείο Υγείας θα επιστρέψει ως υφυπουργός ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία.

Να τονιστεί πως ο Βαρτζόπουλος είχε παραιτηθεί τον περασμένο Απρίλιο όταν το όνομά του περιλαμβανόταν στην δικογραφία του σκανδάλου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οπως ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης, ο Σπανάκης αναλαμβάνει Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Διαβάστε επίσης

Βενιζέλος για το καλώδιο: «Μη μιλάμε για υποχωρήσεις» – Το μήνυμα για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΝΔ και οι νουθεσίες στον Τσίπρα για το… ειδικό δικαστήριο

Εκτεθειμένη η αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης – Ακρίβεια, καλώδιο, διαφθορά και οι επιθέσεις του Τσίπρα

Παραίτηση Τσαβδαρίδη: Πώς οι ανεπαρκείς εξηγήσεις τον έθεσαν εκτός κυβέρνησης – Όλο το παρασκήνιο της καρατόμησης