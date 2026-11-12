Τσίπρας: Στα «σκαριά» η γαλλική έκδοση της «Ιθάκης» – Θα κυκλοφορήσει στη Γαλλία τον Μάρτιο του 2027 

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Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», μεταφράζεται στα γαλλικά και θα εκδοθεί τον Μάρτιο του 2027 από τις εκδόσεις Plon. Την είδηση έκανε γνωστή με δημοσίευμά του το γαλλικό πολιτιστικό περιοδικό Telerama (του ομίλου Le Monde).

«Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην εθνική και διεθνή πολιτική σκηνή. Η επικείμενη έκδοση του βιβλίου του «Ιθάκη» στη Γαλλία αποτελεί σημαντικό σταθμό. Αξιοποιώντας την εμπειρία του, επιδιώκει να πείσει την Αριστερά να κινητοποιηθεί απέναντι στην Ακροδεξιά». Τα παραπάνω αναφέρει το Telerama.

«Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα αναμένεται να διεξαχθούν το πρώτο εξάμηνο του 2027 και οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Έτσι, ο πρώην πρωθυπουργός —από το 2015 έως το 2019— επανεμφανίζεται στην ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά και στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή» αναφέρει το Télérama και συμπληρώνει:

«Αν ο πρωταρχικός μου στόχος ήταν να απευθυνθώ στον ελληνικό λαό, αυτό το βιβλίο έχει επίσης αξία ως καταγραφή γεγονότων: εξετάζει μια κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Αφηγείται γεγονότα που δεν είναι γνωστά», μας εκμυστηρεύεται. Ανάμεσά τους, τα παρασκήνια των διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους. Θα μπορούσε να θεωρηθεί μια μορφή ψυχοθεραπείας; Ο Αλέξης Τσίπρας δεν το αρνείται:

«Οτιδήποτε σε οδηγεί να σκεφτείς κριτικά το παρελθόν και να εμβαθύνεις με απόλυτη ειλικρίνεια στην αποτίμηση των δικών σου πράξεων που διαμόρφωσαν αυτό το παρελθόν εμπεριέχει μια τέτοια διάσταση. Υπάρχει εδώ μια πλευρά εξομολόγησης και μια άλλη θεραπείας».

Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο για να κατανοήσουμε πόσο κρίσιμη υπήρξε εκείνη η περίοδος. Τον Ιανουάριο του 2015, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, ο Αλέξης Τσίπρας, επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ —του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς— κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές καταγγέλλοντας τη λιτότητα που επιβάλλουν οι πιστωτές της Αθήνας: το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, έχοντας γίνει πρωθυπουργός, αναγκάζεται με τη σειρά του να υπογράψει δανειακή συμφωνία με τους ίδιους συνομιλητές και να εφαρμόσει τη δημοσιονομική αυστηρότητα που κατήγγελλε. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπει το «Grexit», την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη, την οποία ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, επισείει ως απειλή. Όμως το κόμμα του διχάζεται. Και οι Έλληνες αμφιβάλλουν.

Η περίοδος πολιτικής απομόνωσης θα αποδειχθεί σύντομη. Το 2024 ιδρύει μια δεξαμενή σκέψης, το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Διοργανώνει συνέδρια, ταξιδεύει στο εξωτερικό, πραγματοποιεί διαδοχικές συναντήσεις —με τον Μπέρνι Σάντερς, τον Φρανσουά Ολάντ, τη Λουσί Καστέτς, τον Φρανσουά Ρουφέν, τον Τομά Πικετί…— και συγκεντρώνει ιδέες.

Τον Μάιο του 2025 ιδρύει το νέο του κόμμα, την ΕΛ.Α.Σ., την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που επιδιώκει να ενώσει τους τρεις πυλώνες της Αριστεράς: τη ριζοσπαστική Αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία.

Ο Αλέξης Τσίπρας, που υπήρξε εμβληματική μορφή της ευρωπαϊκής Αριστεράς της αμφισβήτησης, θα μπορέσει να ενσαρκώσει αυτή την αριστερή εναλλακτική; Θα ανέβει ξανά τα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου, του ελληνικού Ματινιόν;

«Είμαι έτοιμος να γίνω ξανά πρωθυπουργός», διαβεβαιώνει. «Ξέρω τη δουλειά: την έχω ήδη κάνει».

Έχοντας, αναμφίβολα, επίγνωση της πολιτικής συγκυρίας: Ο σημερινός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το κόμμα του, η συντηρητική Νέα Δημοκρατία, βλέπουν τη δημοτικότητά τους να υποχωρεί, παρότι εξακολουθούν να προηγούνται στην πρόθεση ψήφου. Έχοντας όμως επίγνωση και του ότι, αν κερδίσει το 2027, ενδέχεται να έχει ως συνομιλήτρια τη Μαρίν Λεπέν

Γι’ αυτό και προειδοποίησε τους Γάλλους πολιτικούς που συνάντησε: το αποτέλεσμα των εκλογών στη Γαλλία θα έχει αντίκτυπο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» καταλήγει το γαλλικό μέσο.

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