Η ΒYD ετοιμάζει ηλεκτρικό microcar που θα τα βάλει με το Smart #2

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Η BYD κατοχύρωσε νέο σχέδιο για ένα ηλεκτρικό προσιτό microcar που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ανταγωνιστή του Smart #2

Η BYD κατοχύρωσε στην Κίνα σχέδιο για ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο με δύο πόρτες, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ισχυρό ανταγωνιστή για τo νέo Smart #2. Πρόκειται για ένα μοντέλο που σήμερα απουσιάζει από την γκάμα της κινεζικής εταιρείας, αν εξαιρέσουμε το kei car, Racco, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τα σχέδια που κατατέθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο και δημοσιοποιήθηκαν από το αρμόδιο γραφείο ευρεσιτεχνιών τις προηγούμενες ημέρες, ανάμεσα στους δημιουργούς τους βρίσκεται και ο Wolfgang Egger, επικεφαλής σχεδιασμού της BYD και πρώην επικεφαλής σχεδιαστής της Audi.

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