Τα SUV «τουμπάρουν» πιο εύκολα: Αλήθεια ή μύθος;

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Η ψηλή θέση οδήγησης δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας, αλλά τι συμβαίνει στα SUV όταν χαθεί ο έλεγχος; Το κέντρο βάρους, ο ρόλος των ηλεκτρονικών και μια κρίσιμη λεπτομέρεια που μπορεί να μετατρέψει μια έξοδο από τον δρόμο σε ανατροπή.

Κάθεσαι ψηλότερα, βλέπεις πάνω από αρκετά αυτοκίνητα και έχεις γύρω σου ένα αμάξωμα που εμπνέει σιγουριά. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί τόσοι οδηγοί αισθάνονται ασφαλείς μέσα σε ένα SUV. Η αίσθηση από τη θέση του οδηγού, όμως, δεν περιγράφει πάντοτε όσα συμβαίνουν χαμηλότερα, εκεί που τα ελαστικά συναντούν την άσφαλτο.

Κάπου εδώ έρχεται και η γνωστή κουβέντα: «Τα SUV τουμπάρουν πιο εύκολα». Είναι μια αντίληψη που έμεινε από τα παλιά, ψηλά εκτός δρόμου μοντέλα ή υπάρχει πραγματικός λόγος να τη συζητάμε και σήμερα;

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