Η επιστολή του Παναγιώτη Φασούλα στην ΕΟΚ – Τα τρία ερωτήματα που έθεσε

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Ο Παναγιώτης Φασούλας, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και τη διεκδίκηση της ηγεσίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, παρεμβαίνει με επιστολή του προς την ΕΟΚ.

Μετά τη συνάντησή του με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία και την πορεία της Ομοσπονδίας, ζητώντας επίσημες και σαφείς απαντήσεις και σύντομα.

Παράλληλα, επιδιώκει έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, ενόψει των εξελίξεων στη διοίκηση του ελληνικού μπάσκετ.

Η επιστολή Φασούλα

«Κύριοι,

Με την εγκύκλιο σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ής Δεκεμβρίου 2020, την οποία εκδώσατε προχθές, 10.11.2026, τίθεται ήδη σοβαρό ζήτημα ως προς το αδιάβλητο της διαδικασίας των αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Κατ’ αρχάς, επισημαίνω ότι είναι η πρώτη φορά διαχρονικά που γίνεται εφαρμογή του νόμου, δηλαδή διεξαγωγή αρχαιρεσιών με φυσική παρουσία αλλά με αυτοπρόσωπη παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων, αποκλεισμένης της παροχής πληρεξουσίων προς τρίτους.

Ενώ, όμως, ο νόμος ορθώς επιτάσσει την επικύρωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αρκετές ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, του καταλόγου των σωματείων που δικαιούνται συμμετοχής, βάσει του ηλεκτρονικού μητρώου E KOUROS, εντούτοις οι αντιπρόσωποι των σωματείων, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα του σωματείου τους, θα δύνανται να ορίζονται ή και να αντικαθίστανται μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, την Κυριακή το πρωί, 20/12/2026, στο Μέγαρο Μουσικής.

Εδώ γίνεται αντιληπτό ακόμη και από τον πλέον αδαή ότι, ενώ το μητρώο E KOUROS της Γ.Γ.Α αποτελεί εγγύηση για τον αριθμό των δικαιούμενων ψήφου σωματείων, εν τούτοις η διασφάλιση αυτή αναιρείται από τη ανωτέρω διαδικασία νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των σωματείων, την οποία επέλεξε να ακολουθήσει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.

Τα ερωτήματα που εύλογα γεννώνται είναι, λοιπόν, τα εξής:

Ποιος και με ποια ιδιότητα θα ταυτοποιεί, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, τα φυσικά πρόσωπα που αυθημερόν θα δηλώνονται ως αντιπρόσωποι των σωματείων;

Ακόμη και στην περίπτωση που αυτό συμβεί, ποιος θα καταρτίσει εκείνο το πρωί τον εκλογικό κατάλογο των φυσικών προσώπων που θα ψηφίσουν, με αναγραφή των στοιχείων της αστυνομικής τους ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), προκειμένου να παραδοθεί στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής;

Πώς θα έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι τον εκλογικό κατάλογο, ώστε να διασταυρώσουν εάν πράγματι τα πρόσωπα που ορίζονται ως εκλέκτορες των σωματείων πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (εάν είναι μέλη του Δ.Σ. με σχετική απόφαση ορισμού τους, εάν είναι πρόεδροι ή γενικοί γραμματείς του Δ.Σ. κ.λπ.), ώστε να δικαιούνται να ψηφίσουν;

Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι ήδη το αδιάβλητο των εκλογών τίθεται εν αμφιβόλω, και μάλιστα με ευθύνη της διοίκησης της Ομοσπονδίας, η οποία διεξάγει τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης.

Είναι προφανές ότι, ενώ η Πολιτεία θεσμοθέτησε ορθώς το ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της σύνθεσης της Γενικής Συνέλευσης κάθε αθλητικής Ομοσπονδίας, εντούτοις επιχειρείται η παράκαμψη του μέσω της διαδικασίας ορισμού των αντιπροσώπων των φυσικών προσώπων που θα ψηφίσουν.

Εάν, πράγματι, υπάρχει η πρόθεση διεξαγωγής μιας νόμιμης και αδιάβλητης διαδικασίας, ο ορισμός των αντιπροσώπων από τα σωματεία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία τουλάχιστον επτά (7) ημερών πριν από τη Γενική Συνέλευση. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή, μέσω των στοιχείων του ηλεκτρονικού μητρώου E KOUROS, η διασταύρωση και επιβεβαίωση ότι τα πρόσωπα αυτά πληρούν πράγματι τις προϋποθέσεις του νόμου, ώστε να δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στις εκλογές της Ε.Ο.Κ.

Κλείνοντας και θέλοντας να προλάβω « εύκολους» αντιλόγους , επισημαίνω ότι η επικείμενη Γ.Σ της ΕΟΚ δεν είναι μια τακτική Γ.Σ με θέματα την έγκρισης του προϋπολογισμού. Πρόκειται για μια διαδικασία από την οποία το μπάσκετ θα περάσει σε μια επόμενη μέρα, με στόχο να ανακτηθεί το κυρός του που έχει πληγεί βάναυσα.

Αθήνα, 12/11/2026

Παναγιώτης Φασούλας».

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