Σκάνδαλο Nvidia: «Θα ήταν τιμή μου να προσλάβω τον Χουάνγκ», λέει ο Μασκ

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Πρόθυμος να δώσει δουλειά στον Τζένσεν Χουάνγκ, εάν απομακρυνθεί από διευθύνων σύμβουλος από τη Nvidia, εμφανίζεται ο Έλον Μασκ.

«Θα ήταν τιμή μου» έγραψε ο μεγιστάνας της τεχνολογίας στο X απαντώντας στην ανάρτηση που έγραφε: «Έλον, σε παρακαλώ, προσέλαβε τον Τζένσεν».

That would be an honor — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2026

Η δημόσια δήλωση του Μασκ ήρθε λίγη ώρα αφότου δημοσίευμα της WSJ ανέφερε πως το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ετοιμάζεται να απομακρύνει τον Χουάνγκ, μετά από αποκαλύψεις σχετικά με δύο εξωσυζυγικές σχέσεις – εκ των οποίων με μια Κινέζα φερόμενη ως κατάσκοπο.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Nvidia, ο Χουάνγκ μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του «με ή χωρίς αιτιολογία», εφόσον συμφωνήσει η πλειοψηφία των 11 μελών του διοικητικού συμβουλίου. Όμως η πιθανή αποχώρηση του Χουάνγκ θα αφήσει ένα κενό ηγεσίας στην Nvidia, της οποίας είναι συνιδρυτής. Εξάλλου δεν υπάρχει κάποιος προφανής διάδοχος του 63χρονου, στον οποίο ανήκει περίπου το 3,6% των μετοχών της εταιρείας. Ο Χουάνγκ διαθέτει επίσης δεκάδες άμεσα υφισταμένους, γεγονός που υπογραμμίζει τον αυστηρό έλεγχο που ασκεί στην εταιρεία.

Το Bloomberg μετέδωσε την Τετάρτη, επικαλούμενο πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεργάζεται με εξωτερική εταιρεία για τον εντοπισμό πιθανών διαδόχων του.

Δεύτερη εξωσυζυγική σχέση

Στο μεταξύ η New York Times ανέφερε χθες ότι ο Χούανγκ είχε και άλλη εξωσυζυγική σχέση με υφιστάμενή του. Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι υπάρχουν βίντεο στα οποία έχει καταγραφεί η τρυφερή συμπεριφορά του 63χρονου στελέχους απέναντι στην Κίμπερλι Πάουελ, την αντιπρόεδρο της Nvidia που είναι υπεύθυνη για τον τομέα της υγείας.

Η 48χρονη Πάουελ είναι επιφορτισμένη με την ανάπτυξη της τεχνολογίας της Nvidia στους τομείς της ανώτερης εκπαίδευση και της υγείας.

Η Κίμπερλι Πάουελ μιλούσε σε συνέδριο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας όπου, σύμφωνα με την εφημερίδα, αυτόπτες μάρτυρες είδαν εκείνη και τον Χουάνγκ σε «τρυφερές» στιγμές «στο ξενοδοχείο».

Η αποκάλυψη αυτή γίνεται αφού έγινε γνωστό ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε σχέση με τον Άλις Χουάνγκ – με την οποία δεν έχει συγγένεια– , ένα ανώτερο στέλεχος της εταιρείας Megaspeed που ειδικεύεται στα κέντρα δεδομένων και έχει την έδρα της στη Σιγκαπούρη.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ήδη από την άνοιξη ότι η Άλις Χουάνγκ είναι πράκτορας του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης

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