Bloomberg: Το Ιράν κατασκευάζει 50 βαλλιστικούς πυραύλους τον μήνα – Ανασυγκροτεί το οπλοστάσιό του

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Σε πολεμική και επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει το Ιράν, παρά τις πολύμηνες αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ, καθώς σύμφωνα με το Bloomberg μπορεί να παράγει 50 βαλλιστικούς πυραύλους τον μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι το Ιράν έχει μειώσει την παραγωγή στο μισό, από την άλλη διατηρεί απόθεμα τουλάχιστον 1.700 πυραύλων και συνεχίζει να ανασυγκροτεί το οπλοστάσιό του.

Σύμφωνα με δυτικό αξιωματούχο, ο οποίος επικαλέστηκε στρατιωτικές εκτιμήσεις και πληροφορίες, η αμερικανική και ισραηλινή αεροπορική επιχείρηση, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει την καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους των συμβατικών στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Παρά τις σημαντικές απώλειες, ωστόσο, ο τρέχων ρυθμός παραγωγής οπλικών συστημάτων εξακολουθεί να επιτρέπει στην Τεχεράνη να διατηρεί αξιόλογες δυνατότητες αντίδρασης σε περίπτωση που οι εχθροπραξίες επαναληφθούν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο, από την έναρξη του πολέμου το Ιράν έχει εξαπολύσει περισσότερα από 4.900 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου «Shahed», καθώς και τουλάχιστον 2.200 βαλλιστικούς πυραύλους.

Την ίδια στιγμή, για την αντιμετώπιση των επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή, έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 1.000 αναχαιτιστικοί πύραυλοι «Patriot».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ετήσια παραγωγή του συγκεκριμένου συστήματος ανέρχεται σε περίπου 650 πυραύλους, ενώ το κόστος κάθε μονάδας υπολογίζεται σε περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια.

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