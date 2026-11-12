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12.11.2026 11:05

Πέθανε ο ηθοποιός και χορογράφος Σίμων Πάτροκλος

12.11.2026 11:05
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Την τελευταία του πνοή άφησε ο Σίμων Πάτροκλος, ηθοποιός, χορευτής, χορογράφος, σκηνοθέτης και δάσκαλος υποκριτικής και κίνησης, με μακρά παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα social media στην οποία -μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο εκλιπών στη ζωή του, αλλά και στα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπώρησαν πριν το τέλος.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι οι οικείοι του θα πουν στον ηθοποιό το τελευταίο αντίο το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

«Αντίο Σίμωνα. Ο Σίμων Πάτροκλος, ο αγαπημένος μας φίλος, ο ευγενής άνθρωπος, ο σπουδαίος πολύπλευρος καλλιτεχνης, ηθοποιός, χορευτής, χορογράφος, δάσκαλος ηθοποιών, συνεπής συνδικαλιστής και κυρίως ποιητής της ζωής μας αποχαιρέτησε σήμερα το μεσημέρι. Με το ποδήλατο γύρναγε σαν αερικό στους δρόμους της Αθήνας, η αγάπη του για τα ζώα υπέρμετρη. Ζούσε με τον αγαπημένο του σκύλο σαν οικογένεια. Τον γνώρισα πριν 50 χρόνια όταν είμαστε στον χορό του Οιδίποδα Τυράννου με τον θίασο Νίκου Χατζίσκου -Tιτίκας Νικηφοράκη κι από τότε βαθιά φιλία μας ένωνε. Καλό ταξίδι φίλε μου. Δεν άξιζες την ταλαιπωρία που πέρασες ούτε νέος μέσα στη δικτατορία, ούτε τελευταία με τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας σου. Οι ηθοποιοί, το ΣΕΗ και το ΤΑΣΕΗ που νοιάστηκες γι αυτά σε αποχαιρετούν και στη Ριτσώνα. Το Σάββατο θα πούμε το τελευταίο αντίο» αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

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ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 13:13
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