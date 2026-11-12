Νέος συναγερμός για ύποπτη τσάντα στο κέντρο της Αθήνας

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση του ΤΕΕΜ στην οδό Χαβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτης τσάντας, κοντά στην οδό Κολοκοτρώνη.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ισχυρή αστυνομική κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το ειδικό κλιμάκιο του ΤΕΕΜ πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Για λόγους ασφαλείας έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ελέγχου του ύποπτου αντικειμένου.

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