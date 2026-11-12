Αριάνα Γκράντε: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της (Video/Photos)

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Την πρώτη της κοινή, δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, Ρίκι Άλβαρεζ πραγματοποίησε η Αριάνα Γκράντε στη Νέα Υόρκη, με το ζευγάρι να δίνει το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Focker-in-Law».

Η τραγουδίστρια επέλεξε για την περίσταση ένα φόρεμα σε λευκή και γκρι απόχρωση, με φλοράλ λεπτομέρειες στο επάνω μέρος και αέρινο τελείωμα, ενώ για τα μαλλιά της επέλεξε έναν κότσο, τον οποίο διακόσμησε με έναν λευκό φιόγκο. Ο πρώην χορευτής και σύντροφός της εμφανίστηκε με μαύρο σακάκι, λευκό πουκάμισο και τζιν παντελόνι.

Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι στους φωτογράφους, ανταλλάσσοντας συνεχώς χαμόγελα. Μάλιστα, λίγο πριν από την κοινή εμφάνισή τους, ο Άλβαρεζ είχε δημοσιεύσει σε Instagram story μια selfie στην οποία οι δυο τους εμφανίζονταν χαμογελαστοί, με την Γκράντε να έχει περάσει το χέρι της γύρω από το μπράτσο του.

«Fockers», έγραψε πάνω στη φωτογραφία, κάνοντας αναφορά στην ταινία.

Οι φήμες ότι οι δύο τους είχαν επανασυνδεθεί άρχισαν να κυκλοφορούν τον Ιούνιο, όταν εθεάθησαν να γευματίζουν μαζί στο Όστιν του Τέξας, ενώ τον Αύγουστο, η Γκράντε έδωσε νέα τροφή στα σχετικά δημοσιεύματα, συμπεριλαμβάνοντας αρκετές κοινές φωτογραφίες τους σε ανάρτησή της στο Instagram.

Η Αριάνα Γκράντε και ο Ρίκι Άλβαρεζ γνωρίζονται εδώ και χρόνια. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά όταν εκείνος εργαζόταν ως ένας από τους χορευτές της κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Honeymoon Tour», από το 2014 έως το 2015, ενώ ξεκίνησαν να έχουν σχέση τον Απρίλιο του 2015 και είχαν χωρίσει τον Ιούλιο του 2016.

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