Γαλλία: Συναγερμός για βόμβα σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Καλαί

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Συναγερμός για βόμβα βρίσκεται σε εξέλιξη στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαί-Φρετέν (Calais-Frethun), στη βόρεια Γαλλία, όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι τοπικές αρχές.

Ο συναγερμός ενδέχεται να επηρεάσει τη σιδηροδρομική κυκλοφορία, ανέφερε η νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί (Pas-de-Calais) στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

#Sécurité #Circulation



⚠️ Une alerte à la bombe est actuellement en cours en gare de Calais-Fréthun. La levée de doute est en cours.



Celle-ci risque d'avoir un impact sur le trafic alentour.



Soyez prudents.



Restez informés sur tout éventuelle évolution de la situation sur les… pic.twitter.com/KBcOYhggnD — Préfet Pas-de-Calais 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet62) November 12, 2026

Πραγματοποιούνται έλεγχοι ασφαλείας για τη διερεύνηση της κατάστασης.

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