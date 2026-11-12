Γαλλία: Συναγερμός για βόμβα σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Καλαί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Συναγερμός για βόμβα βρίσκεται σε εξέλιξη στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαί-Φρετέν (Calais-Frethun), στη βόρεια Γαλλία, όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι τοπικές αρχές.
Ο συναγερμός ενδέχεται να επηρεάσει τη σιδηροδρομική κυκλοφορία, ανέφερε η νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί (Pas-de-Calais) στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.
Πραγματοποιούνται έλεγχοι ασφαλείας για τη διερεύνηση της κατάστασης.
Διαβάστε επίσης
Bloomberg: Το Ιράν κατασκευάζει 50 βαλλιστικούς πυραύλους τον μήνα – Ανασυγκροτεί το οπλοστάσιό του
Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Συνεχίζεται η αναζήτηση για εγκλωβισμένους στο κτίριο που κατέρρευσε, διασώθηκε έγκυος γυναίκα, στους 17 οι τραυματίες (videos)
Πόλεμος στην Ουκρανία: Στον Πούτιν σήμερα Γουίτκοφ και Κούσνερ – «Παράθυρο ευκαιρίας για ειρήνη πριν το 2027» βλέπει ο Ζελένσκι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.