Συγκινητική επανένωση στη Χιλή: Μάνα ξαναβρήκε τους γιους της 40 χρόνια μετά την αρπαγή τους από τη δικτατορία Πινοσέτ (video/photos)

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Σχεδόν 40 χρόνια πέρασαν για να καταφέρει η Τερεσίτα Παδίγια από τη Χιλή να σφίξει ξανά στην αγκαλιά της δύο από τους γιους της, τους οποίους είχε αρπάξει η δικτατορία του Πινοσέτ.

Η συγκινητική αυτή επανένωση σηματοδοτεί ακόμη μία νίκη για τους ακτιβιστές της οργάνωσης «Nos Buscamos», που μέσω τεστ DNA και εμβριθή έρευνα αρχείων αποκαλύπτουν χιλιάδες περιπτώσεις αρπαγής παιδιών και παράνομων υιοθεσιών κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοτσέτ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι έως και 20.000 παιδιά απομακρύνθηκαν βίαια από τους γονείς τους από τη χούντα, η οποία υποστήριζε ότι οι εξαναγκαστικές αυτές υιοθεσίες θα μείωναν την παιδική φτώχεια.

Οι γιοι της Παντίγια, ο 41χρονος Τιμ Ρόλνικ και ο 37χρονος Τράβις Μέρντοχ, ταξίδεψαν από το Μέριλαντ στη Χιλή για να συναντήσουν ξανά τη βιολογική τους μητέρα. Ο δίδυμος αδελφός του Μέρντοχ δεν μπόρεσε να ταξιδέψει λόγω σοβαρών τραυματισμών που υπέστη σε τροχαίο ατύχημα το 2013.

Nearly 40 years after three of her children were taken from her in Chile, Teresita Padilla embraced two of them again. Activists have uncovered thousands of child thefts and irregular adoptions during Pinochet’s dictatorship using DNA testing https://t.co/86ceddaEr1 https://t.co/b9bzKzbeQh — Reuters (@Reuters) November 12, 2026

Ο τέταρτος και μεγαλύτερος γιος, Αλμπέρτο, ο οποίος είχε μείνει με τη μητέρα του στη Χιλή και ηγήθηκε της αναζήτησης των αδελφών του, πέθανε πριν προλάβει να τους συναντήσει.

Η 66χρονη Παδίγια, καθισμένη ανάμεσα στα παιδιά της, περιέγραψε πώς άρπαξαν τους γιους της, όταν ήταν νέα και ευάλωτη.

«Πρώτα πήραν τον Τιμ», είπε, σφίγγοντας το χέρι του ψηλού άνδρα δίπλα της στον καναπέ. «Ηταν απλώς ένα μικροσκοπικό μωρό· τον πήραν επειδή ήμουν εντελώς μόνη μου. Και αργότερα, έκανα τα δίδυμα μου – πήραν και αυτά», είπε.

Μέσω της γενεαλογικής έρευνας και των εξετάσεων DNA, η οργάνωση «Nos Buscamos», που εδρεύει στο Σαντιάγο, συντρέχει τις οικογένειες να εντοπίσουν τα ίχνη χαμένων συγγενών τους με φόντο το σκάνδαλο υιοθεσιών στη Χιλή, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Πινοσέτ, από το 1973 έως το 1990.

Για τον Ρόλνικ, η συνάντηση με τη βιολογική του μητέρα έπειτα από δεκαετίες αποχωρισμού ήταν σαν να έλαμψε η αλήθεια που αγνοούσε. «Ήταν απλά πολύ σουρεαλιστικό… ήταν απλά σοκ, με την καλή έννοια», είπε.

Από την πλευρά του, ο Μέρντοχ εξηγεί πώς η οργάνωση τους βοήθησε να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν ό,τι είχε συμβεί.

«Μας εξήγησαν κατά κάποιον τρόπο τα πάντα… πως όλα αυτά είναι αληθινά, όχι φάρσα, πως μας πούλησαν όταν ήμασταν μωρά».

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