Στη Μόσχα οι Γουίτκοφ και Κούσνερ για την συνάντηση με Πούτιν – Ρωσία και ΗΠΑ αναζητούν διέξοδο για την Ουκρανία, στο Δουβλίνο ο Ζελένσκι πιέζει την ΕΕ

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Οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ έφτασαν την Πέμπτη στη Μόσχα, προκειμένου να συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο της νέας διπλωματικής προσπάθειας για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης στην Ουκρανία.

Η συνάντηση στο Κρεμλίνο πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση διήμερων τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη με συμφωνία για νέα μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει δημόσια ανακοίνωση ουσιαστικής προόδου στα βασικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης.

Οι συνομιλίες στη Μόσχα αποτελούν τη δέκατη προσωπική συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν και αναμένεται να επικεντρωθούν στα αποτελέσματα των επαφών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και στις διαφωνίες που εξακολουθούν να εμποδίζουν την επίτευξη συμφωνίας.

Τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, ο οποίος τους συνόδευσε στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Οι διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι ήταν οι πρώτες απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας υπό αμερικανική διαμεσολάβηση εδώ και εννέα μήνες, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πλέον τεσσεράμισι χρόνια. Παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για κάποια πρόοδο, η αμερικανική πλευρά αναγνώρισε ότι παραμένουν σημαντικές διαφορές, κυρίως ως προς το εδαφικό ζήτημα.

Το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά την απαίτηση του Πούτιν να παραχωρήσει το σύνολο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς ως προϋπόθεση για την ειρήνη. Με τις διαπραγματεύσεις για τα εδάφη να παραμένουν σε αδιέξοδο, οι Αμερικανοί μεσολαβητές επιχειρούν να μετατοπίσουν μέρος της συζήτησης στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, καθώς και στην ανοικοδόμηση της χώρας.

Παράλληλα, Ρώσος ανώτερος διπλωμάτης δήλωσε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να συνάψει σύμφωνα μη επίθεσης με κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας για την Ευρώπη. Ωστόσο, αρκετοί Ευρωπαίοι πολιτικοί αντιδρούν στην έναρξη μιας ευρύτερης συζήτησης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς προηγουμένως να έχει σημειωθεί πραγματική πρόοδος στο ουκρανικό μέτωπο, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η Ευρώπη θέλει ρόλο στις διαπραγματεύσεις – Στο Δουβλίνο ο Ζελένσκι

Οι εξελίξεις αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διπλωματικών επαφών, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να διασφαλίσει ότι δεν θα μείνει εκτός των αποφάσεων που θα καθορίσουν το μεταπολεμικό καθεστώς ασφαλείας στην ήπειρο.

Αύριο, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η άτυπη συνάντηση των ηγετών των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης στο Δουβλίνο, με την Ουκρανία να αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να αξιολογήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο, την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι και τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η ΕΕ στις διπλωματικές προσπάθειες. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στη διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής θέσης και στην ανάγκη παροχής ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο.

Στο Δουβλίνο βρίσκεται και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αναμένεται να έχει επαφές με τους Αμερικανούς απεσταλμένους μετά τη συνάντησή τους με τον Πούτιν. Ο ίδιος έχει υπογραμμίσει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία δεν μπορεί να οδηγήσει στην παραχώρηση ουκρανικών εδαφών, ενώ έχει ζητήσει από την Ουάσιγκτον να ασκήσει πίεση στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

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