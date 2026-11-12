Παγκόσμια πρωτιά για τη Βρετανία: Το Λονδίνο διόρισε «ειδική εκπρόσωπο για την κλιματική ασφάλεια»

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Η Βρετανία διόρισε μία ειδική εκπρόσωπο «για την κλιματική ασφάλεια» σε απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό καταστροφών που συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ σήμερα από τη σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.

«Η συναίνεση που είχαμε στο παρελθόν αναφορικά με την επιστήμη και το κλίμα δεν υπάρχει πια και η πραγματικότητα πλέον είναι ότι ο κόσμος θα φτάσει τον 1,5° Κελσίου (σ.σ. αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή). Είναι πιο επείγον από ποτέ να επιδείξουμε ηγετικές τάσεις και να ενεργήσουμε σε ό,τι αφορά το κλίμα», τόνισε ο Μπέρναμ από το βήμα της COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας, κατά τη δεύτερη ημέρα που έχουν πάρει τον λόγο στη σύνοδο ηγέτες από όλον τον κόσμο.

British Prime Minister Andy Burnham has announced the appointment of Dame Madeleine Alessandri as the UK’s first special representative for climate security, the first role of its kind globally.



Speaking at the COP31 climate summit in Turkey, Burnham said climate change is now… pic.twitter.com/KHP8miCntl — KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) November 12, 2026

«Η Βρετανία θα απαντήσει σε αυτή την ανάγκη», συνέχισε ανακοινώνοντας τον διορισμό της Μαντλίν Αλεσάντρι στη θέση της πρώτης ειδικής εκπροσώπου της Βρετανίας για την κλιματική ασφάλεια.

Η Μαντλίν Αλεσάντρι είναι πρώην πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής Πληροφοριών της Βρετανίας και θα υπηρετήσει στο πλευρό της υπουργού Κλίματος Κέιτι Γουάιτ.

Ο διορισμός αυτός αποτελεί «μεγάλη πρόοδο», σχολίασε η Κοσίμα Κάσελ μέλος του think tank E3G μετά την ανακοίνωση του Μπέρναμ, καθώς η εμπειρία της ειδικής εκπροσώπου θα επιτρέψει να ενταχθούν ζητήματα κλιματικής ασφάλειας «στο πλαίσιο της εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας».

Για τη Greenpeace η ανακοίνωση της Βρετανίας είναι «μια καλοδεχούμενη πρωτοβουλία».

Η Αλεσάντρι «θα ενισχύσει τις διεθνείς συνεργασίες της Βρετανίας στον τομέα της κλιματικής ασφάλειας, φροντίζοντας παράλληλα ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με το κλίμα και τη φύση θα λαμβάνονται υπόψη στην εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια», ανακοίνωσε το γραφείο του Μπέρναμ.

«Η κλιματική κρίση δεν είναι μια μακρινή απειλή. Μας επηρεάζει όλους ήδη από σήμερα, καταστρέφοντας ζωές και μέσα διαβίωσης παντού στον κόσμο», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις πυρκαγιές που ξέσπασαν στη χώρα του φέτος το καλοκαίρι, το οποίο ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη δυτική Ευρώπη.

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