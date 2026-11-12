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12.11.2026 13:42

Στράτης Μυριβήλης | «Χρωματιστές Ιστορίες» | Πρεμιέρα 1/12 στο θέατρο RADAR

12.11.2026 13:42
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  • Ένας ανεκπλήρωτος εφηβικός έρωτας μέσα στο ειδυλιακό καλοκαίρι της Λέσβου.
  • Ένας χαρούμενος Πιερότος που σπάει στα χέρια ένος παιδιού μια πρωτοχρονιά.
  • Ένας γάτος – μέγας γόης για τους ανθρώπους, όχι όμως και για τις γάτες.
  • Μια νέα γυναίκα διαφορετική, που κανείς δεν την ρώτησε ποτέ τ’όνομά της.

Τι κοινό μπορεί να έχουν οι παραπάνω ήρωες; Αόρατοι για τους πολλούς, όχι όμως για τον Στράτη Μυριβήλη που τους αγκάλιασε στοργικά με λέξεις, αφιερώνοντας στον καθένα από μια μικρή, τρυφερή ιστορία. Όλες βρήκαν μια θέση στα «Χρωματιστά Βιβλία» του, τα οποία εκδόθηκαν σε διαφορετικές στιγμές της συγγραφικής του ζωής.

«Το πράσινο βιβλίο» (1935), «Το γαλάζιο βιβλίο» (1939), «Το κόκκινο βιβλίο» (1952) και «Το βυσσινί βιβλίο» (1959). Κάθε ιστορία αντιστοιχεί σ’ ένα χρώμα και όλες αποτελούν τη βάση για τις «Χρωματιστές Ιστορίες» του Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου.

Μετά την πρεμιέρα της στη Λέσβο, το γενέθλιο τόπο του Μυριβήλη  και τις παραστάσεις στην Κέρκυρα σε παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας η παράσταση συνεχίζει πλέον στην Αθήνα για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

Πρεμιέρα: Τρίτη 1/12 στο θέατρο RADAR

Προπώληση: more.com

Ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος παίρνει αυτούσια τέσσερα διηγήματα (Η Ροδιά, Ο Παντελής, Λούλης ο γόης, Η Καμπουρίτσα) του Μυριβήλη και τα συνδέει ευρηματικά με το «Τραγούδι της Γης». Το εμβληματικό λυρικό κείμενο του μεγάλου λογοτέχνη, το οποίο συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του συνόλου του έργου του.

Πρόκειται για έναν ύμνο στη φύση, τη δημιουργία, την ίδια τη ζωή. Από την χρωματική παλέτα και το παραστατικό του λεξιλόγιο ξεπηδούν, άλλωστε, αυτά τα τέσσερα διηγήματα, αποκαλύπτοντας έναν άγνωστο, διαφορετικό Μυριβήλη. Το ίδιο ανθρώπινο και συνταρακτικό.

Έναν Μυριβήλη σύγχρονο, με χιούμορ, ο οποίος με συγκίνηση, τρυφερότητα μα κι απέραντο σεβασμό ακόμη και στην μικρότερη μορφή ζωής που υπάρχει στην φύση.
57 χρόνια από το θάνατό του και το έργο του παραμένει επίκαιρο. Φάρος που φωτίζει την ουσία των μικρών πραγμάτων.

Ταυτότητα παράστασης

  • Χρωματιστές Ιστορίες Του Στράτη Μυριβήλη
  • Σκηνοθεσία – δραματουργική σύνθεση – φωτισμοί: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
  • Σκηνικά – Κοστούμια: Κατερίνα Σαβράνη
  • Μουσική: Χριστέλα Γκιζέλη
  • Φωτογραφίες: Θάνος Μαργαρίτης
  • Γραφιστική επιμέλεια: xMx graphics
  • Παραγωγή: Phronesis
  • Γραφείο Τύπου και επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will

Παίζουν: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Ινώ Μενεγάκη, Χριστέλα Γκιζέλη

  • Πού: Θέατρο RADAR –  Πλ. Αγίου Ιωάννη & Πυθέου 93, Τ.Κ. 11744, Νέος Κόσμος,  Αθήνα (50 μέτρα από το Σταθμό Μετρό “Άγιος Ιωάννης”)Tηλ.2109769294
  • Πότε:  Από Τρίτη 1η Δεκεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20.30
  • Διάρκεια: 75’
  • Εισιτήρια: 18€ κανονικό, 15€ μειωμένο (φοιτητικό, ΑΜΕΑ, άνω των 65)
  • Προπώληση: more.com

…Ο πάππους έλεγε ιστορίες!

(σκέψεις της Χριστίνας Αγγελοπούλου, εγγονής του Στράτη Μυριβήλη)

Θυμάμαι τον εαυτό μου, μικρό κοριτσάκι, να κάθομαι στην αγκαλιά του, να χάνομαι στον ήχο της φωνής του και να ταξιδεύω μέσα στους κόσμους που μου περιέγραφε.

Με την φαντασία μου ζωντάνευα τους ήρωες, τους έδινα υπόσταση και τους ξαναέβλεπα στα όνειρά μου..

Τώρα πια οι ιστορίες του παππού ζωντανεύουν μπροστά μου στη σκηνή του θεάτρου!

Γεμίζω χαρά όταν συναντώ νέους καλλιτέχνες δημιουργούς, με έμπνευση και ταλέντο, να ανακαλύπτουν και να συγκινούνται από τον λόγο του Στράτη Μυριβήλη και να τον επικοινωνούν με μια φρέσκια ματιά, στο θεατρόφιλο κοινό.

Ο Κωσταντίνος Γιαννακόπουλος, με πάθος, σεβασμό και αγάπη παίρνει αυτούσια τέσσερα διηγήματα από τα «Χρωματιστά Βιβλία», τα συνδέει μαγικά με αποσπάσματα από το «Τραγούδι Της Γης» και τους δίνει πνοή και ζωντάνια πάνω στην σκηνή.

Μαζί του η Ινώ Μενεγάκη και η Χριστέλα Γκιζέλη απογειώνουν τα κείμενα και μας αποκαλύπτουν πώς ένα λογοτεχνικό κείμενο γίνεται θέατρο.

Το ευχαριστώ μου σε αυτήν την ομάδα είναι λίγο, ο θαυμασμός μου απεριόριστος και η συγκίνηση μου μεγάλη.

Χριστίνα Αγγελοπούλου

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