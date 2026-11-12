search
ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 15:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2026 13:54

Λάρισα: Ιερέας τσακώθηκε με πιστούς – Τους χώρισε η… αστυνομία

12.11.2026 13:54
ekklisaki_ippokratis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα επεισόδιο ευτυχώς μικρής έκτασης σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη συνοικία του Ιπποκράτη μεταξύ περίοικων και ενός ιερέα από την ενορία του Αγίου Χαράλαμπου στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το onlarissa, όλα ξεκίνησαν από την κίνηση του ιερέα να κλειδώσει την είσοδο (υπάρχει περίφραξη) ενός παρεκκλησίου που βρίσκεται επί της οδού Ηρακλείδου. Πρόκειται για ένα εκκλησάκι που δημιουργήθηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία, στο πλαίσιο εκπλήρωσης προσωπικού τάματος. 

Ωστόσο, τα προηγούμενα χρόνια επιτρεπόταν η είσοδος στους περίοικους για προσευχή και άναμμα κεριών σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων. Μέχρι που ο ιερέας χθες κλείδωσε το εκκλησάκι, ενέργεια που επέφερε αναστάτωση σε μερίδα κατοίκων που ζήτησαν εξηγήσεις από τον παπά.

Μάλιστα σημειώθηκε ένταση με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επέλθει ηρεμία, με τους αστυνομικούς να κάνουν συστάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Γαμπρός συνελήφθη τρεις ημέρες πριν από τον γάμο του για… μπαλωθιές

ΠΟΕΔΗΝ: 56 κακοποιημένα παιδιά σε «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», λόγω έλλειψης θέσεων σε προνοιακές δομές

Νέο βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Πώς προχωρούν οι εργασίες στο εσωτερικό του γηπέδου στον Βοτανικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Euclid_key_visual
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διάστημα: Η αποστολή «Euclid» θέτει τις βάσεις για τον πληρέστερο τρισδιάστατο χάρτη του σύμπαντος που έχει δημιουργηθεί ποτέ (photos/video)

anoia_new
ΥΓΕΙΑ

Nόσος Αλτσχάιμερ: Ποια διατροφή μειώνει τον κίνδυνο – Τι υποστηρίζει νέα έρευνα

Abeille-Marengo-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόκληση της Άγκυρας με φόντο τις έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Μήνυμα στο Abeille Marengo από τουρκική φρεγάτα, «είστε σε δικά μας ύδατα»

fylakes_diavatwn
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πήγε «δώρο»… κοκαΐνη σε κρατούμενο – Έκρυψε σε τσάντα σχεδόν 60 γραμμάρια

economist-anagnostopoulos
ADVERTORIAL

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος στον Economist: Τεχνητή Νοημοσύνη. Μοχλός ανάπτυξης ή παράγοντας διεύρυνσης των ανισοτήτων;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

varoufakis – sakellaridis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον αέρα τα σενάρια συνεργασίας ΜέΡΑ25 - Νέας Αριστεράς μετά τις αιχμές Βαρουφάκη για το τρίτο μνημόνιο - «Το παρελθόν να μη θολώνει το μέλλον» απαντούν

xatzidakis-235
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία στο Μαξίμου μετά τις δηλώσεις Χατζηδάκη για τη ρηματική διακοίνωση - Δεν επιβεβαιώνεται ότι θα δοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς

liarelis 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η παλιά φρουρά του ΠΑΣΟΚ στη «Νησιώτισσα» και το ερώτημα για τον Λιαρέλη

venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: Δεν λύνονται τα ελληνοτουρκικά με NAVTEX – Το καλώδιο, οι σχέσεις με Μητσοτάκη και οι μετεκλογικές συνεργασίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 15:10
Euclid_key_visual
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διάστημα: Η αποστολή «Euclid» θέτει τις βάσεις για τον πληρέστερο τρισδιάστατο χάρτη του σύμπαντος που έχει δημιουργηθεί ποτέ (photos/video)

anoia_new
ΥΓΕΙΑ

Nόσος Αλτσχάιμερ: Ποια διατροφή μειώνει τον κίνδυνο – Τι υποστηρίζει νέα έρευνα

Abeille-Marengo-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόκληση της Άγκυρας με φόντο τις έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Μήνυμα στο Abeille Marengo από τουρκική φρεγάτα, «είστε σε δικά μας ύδατα»

1 / 3