Λάρισα: Ιερέας τσακώθηκε με πιστούς – Τους χώρισε η… αστυνομία

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Ένα επεισόδιο ευτυχώς μικρής έκτασης σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη συνοικία του Ιπποκράτη μεταξύ περίοικων και ενός ιερέα από την ενορία του Αγίου Χαράλαμπου στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το onlarissa, όλα ξεκίνησαν από την κίνηση του ιερέα να κλειδώσει την είσοδο (υπάρχει περίφραξη) ενός παρεκκλησίου που βρίσκεται επί της οδού Ηρακλείδου. Πρόκειται για ένα εκκλησάκι που δημιουργήθηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία, στο πλαίσιο εκπλήρωσης προσωπικού τάματος.

Ωστόσο, τα προηγούμενα χρόνια επιτρεπόταν η είσοδος στους περίοικους για προσευχή και άναμμα κεριών σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων. Μέχρι που ο ιερέας χθες κλείδωσε το εκκλησάκι, ενέργεια που επέφερε αναστάτωση σε μερίδα κατοίκων που ζήτησαν εξηγήσεις από τον παπά.

Μάλιστα σημειώθηκε ένταση με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επέλθει ηρεμία, με τους αστυνομικούς να κάνουν συστάσεις.

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