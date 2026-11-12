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12.11.2026 14:06

Μαρία Κίτσου: «Είμαι ανασφαλής, μαστιγώνω τον εαυτό μου – Δεν υπάρχει ταβάνι στην αυτοκριτική μου» (Video)

12.11.2026 14:06
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Για τη συμμετοχή της στους «Φόνους στο καμπαναριό», αλλά και τη νέα θεατρική παράσταση που ετοιμάζει μίλησε η Μαρία Κίτσου, αποκαλύπτοντας ότι παρά την επιτυχημένη καλλιτεχνική της πορεία, εξακολουθεί να νιώθει ανασφάλεια.

Όπως επισημαίνει, είναι πολύ σκληρός κριτής για τον εαυτό της, ενώ επιδιώκει να δοκιμάζεται σε ολοένα και περισσότερα είδη και ρόλους, κάτι που αντιμετωπίζει ως πρόκληση.

«Είμαστε στο προβοδικό μας στον Βοτανικό και κάνουμε πρόβες για το “Μυστήριο της Ίρμα Βεπ”, σε σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού, με συμπρωταγωνίστριά μου την Έλενα Χαραλαμπούδη. Ξεκινάμε 18 Δεκεμβρίου», ανέφερε αρχικά, ενώ στη συνέχεια, μίλησε για τη συμμετοχή της στη σειρά «Φόνοι στο καμπαναριό» και τη συνεργασία της με τον σκηνοθέτη Αντώνη Αγγελόπουλο.

«Τρελαίνομαι. Καταρχάς τρελάθηκα από την αρχή που μου είπε η Πατρίτσια Κουϊλάκου και ο Αντώνης Αγγελόπουλος ότι με θέλουν γι’ αυτό. Το φοβερότερο είναι ότι μαζί τους έκανα το “Να με λες μαμά”. Καμία σχέση. Έτσι πρέπει να είναι οι σωστοί σκηνοθέτες, να μπορούν να φανταστούν τι άλλο μπορείς να κάνεις. Ο Αντώνης Αγγελόπουλος είναι ένας μετρ. Θα μπορούσα να δουλεύω μαζί του συνέχεια. Έχουμε πολύ καλή χημεία και περάσαμε πάρα πολύ ωραία» τόνισε.

«Είμαι σε αυτή τη φάση που θέλω πιο ανάλαφρα πράγματα. Θέλω συνέχεια να έχω προκλήσεις, συνέχεια να βάζω στον εαυτό μου εμπόδια. Αλλιώς δεν έχει νόημα για μένα. Είμαι η πιο σκληρή κριτής του εαυτού μου. Δεν υπάρχει ταβάνι. Γενικά είμαι λίγο ανασφαλής. Μαστιγώνω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να λέω “και εσύ με αγαπάς και εσύ με αγαπάς”. Καμία σχέση. Είμαι πάρα πολύ ταπεινή. Αλλά μου δίνει τεράστια χαρά το να με αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος» είπε, τέλος.

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Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στην προσωπικότητά της και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την αγάπη του κοινού.

«Δεν το έχω καταλάβει πάρα πολύ. Γενικά είμαι λίγο ανασφαλής. Μαστιγώνω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να λέω “και εσύ με αγαπάς και εσύ με αγαπάς”. Καμία σχέση. Είμαι πάρα πολύ ταπεινή. Αλλά μου δίνει τεράστια χαρά το να με αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος», εξομολογήθηκε η Μαρία Κίτσου.

Τέλος, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ακόμη και οι σημαντικές διακρίσεις που έχει λάβει στην καριέρα της δεν την κάνουν να αισθάνεται πως έχει φτάσει στο επίπεδο που επιθυμεί.

«Είμαι η πιο σκληρή κριτής του εαυτού μου. Δεν υπάρχει ταβάνι», τόνισε, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν συνηθίζει να κοιτάζει τα βραβεία της και να αναπολεί τις επιτυχίες της.

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