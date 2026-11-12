Νοσοκομειακοί γιατροί: Σφοδρές αντιδράσεις για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα δημόσια νοσοκομεία

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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η εφαρμογή του νέου συστήματος ενδονοσοκομειακής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στους λειτουργούς του Ιπποκράτη που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η Πενταμελής Επιτροπή Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής, χαρακτηρίζει το μέτρο «ανεφάρμοστο» και καλεί τους γιατρούς να μην το εφαρμόσουν.

Στην ανακοίνωσή τους, οι γιατροί υποστηρίζουν ότι το νέο σύστημα δεν αποτελεί πλατφόρμα ιατρικών οδηγιών, αλλά αφορά την ηλεκτρονική παραγγελία φαρμάκων προς το φαρμακείο του νοσοκομείου. Επισημαίνουν ότι η διαδικασία δημιουργεί πρόσθετες διοικητικές υποχρεώσεις και μεταφέρει στον εκάστοτε γιατρό ευθύνες για τη διαθεσιμότητα ή την έγκριση χορήγησης φαρμάκων. Η εφαρμογή κρίνεται ιδιαίτερα χρονοβόρα σε ένα νοσοκομείο με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, όπου οι γιατροί καλύπτουν ήδη πολλαπλές υπηρεσίες πέρα από τις κλινικές εισαγωγών στις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Η πολύωρη δέσμευσή τους μπροστά σε έναν υπολογιστή αναμένεται να καθυστερήσει την κλινική δραστηριότητα, ενώ υπογραμμίζεται η απουσία κινητών συσκευών, όπως tablets, στους χώρους εξέτασης.

Λειτουργικά κενά στις εφημερίες και την Ψυχιατρική

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το φαρμακείο του νοσοκομείου δεν λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Οι γιατροί θέτουν το ερώτημα πώς θα καλύπτονται οι ανάγκες χορήγησης φαρμάκων κατά τη διάρκεια κλειστής εφημερίας και ζητούν επαρκή αποθέματα στα τμήματα, ώστε η αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών να μην εξαρτάται από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Παράλληλα, επισημαίνουν τις ιδιαιτερότητες της Ψυχιατρικής, όπου απαιτείται συχνά άμεση φαρμακευτική παρέμβαση σε καταστάσεις ανησυχίας ή έκτακτης ανάγκης, οι οποίες δεν προβλέπονται εκ των προτέρων. Επιπλέον, χαρακτηρίζουν προβληματική την αδυναμία συνταγογράφησης για ασθενείς χωρίς ΑΜΚΑ ή με άγνωστα στοιχεία, γεγονός που απειλεί τη λειτουργία των κλινικών και την πρόσβαση στην περίθαλψη.

Ελλείψεις φαρμάκων, περικοπές και έλεγχος διακομιδών

Οι γιατροί συνδέουν το σύστημα με τις ελλείψεις σε προσωπικό, χρηματοδότηση και φάρμακα, αναφέροντας χαρακτηριστικά την έλλειψη κλοζαπίνης. Εκτιμούν ότι αποτελεί προπομπό περικοπών μέσω της μελλοντικής σύνδεσης με τα προκαθορισμένα πακέτα νοσηλείας ανά πάθηση (DRGs), ενώ καταγγέλλουν προσπάθεια ατομικής χρέωσης της φαρμακευτικής δαπάνης στον γιατρό, αγνοώντας τη συλλογική λειτουργία του δημόσιου νοσοκομείου. Ταυτόχρονα, εκφράζουν προβληματισμό για τον ενδεχόμενο έλεγχο του αριθμού των διακομιδών, τη στιγμή που λείπουν βασικές ιατρικές ειδικότητες και δεν υπάρχει 24ωρο βιοπαθολογικό εργαστήριο.

Διευκρινίζοντας ότι δεν αντιτίθενται στην ψηφιοποίηση, εφόσον αυτή διευκολύνει το έργο τους, οι γιατροί καλούν τους συναδέλφους τους να μην εφαρμόσουν το μέτρο, επικαλούμενοι γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΕΙΝΑΠ ότι στερείται νόμιμου ερείσματος. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στις 6 Νοεμβρίου η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) αποφάσισε να προσφύγει δικαστικά για την ακύρωση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

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