search
ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 20:31
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2026 19:18

Φασούλας κατά ΕΟΚ: «Γιατί φοβάται η διοίκηση τον διάλογο;»

12.11.2026 19:18
fasoulas

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αντιδράσεις από την παράταξη «Πρώτα το Μπάσκετ» προκάλεσε η απόφαση της διοίκησης της ΕΟΚ να μην παραχωρήσει την αίθουσα «Γιώργος Κολοκυθάς» για την ανοιχτή συζήτηση που είχε προγραμματίσει ο Παναγιώτης Φασούλας, με την παράταξη να κάνει λόγο για άρνηση διαλόγου.

Η αρχική εκδήλωση είχε οριστεί για την Παρασκευή 13/11, ωστόσο θα πραγματοποιηθεί τελικά την Τετάρτη 18/11, στις 17:00, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ.

Στην επιστολή του, ο Παναγιώτης Φασούλας αναφέρει:

«Γιατί φοβάται τη συζήτηση η ΕΟΚ; Η φερόμενη ως διοίκηση της ΕΟΚ αρνήθηκε να διαθέσει την αίθουσα “Γιώργος Κολοκυθάς” για τη συζήτηση που προγραμμάτισε ο Παναγιώτης Φασούλας για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Η δικαιολογία είναι ότι οι χώροι της Ομοσπονδίας δεν προσφέρονται για “προεκλογικές εκδηλώσεις”. Το ερώτημα που τίθεται είναι απλό: Τι φοβάται η ΕΟΚ;

Η πρόσκληση απευθυνόταν σε όλους όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν την προεδρία της ΕΟΚ, στους φορείς του αθλήματος (ΣΕΠΚ, ΠΣΑΚΚ, ΕΣΑΚΕ), στα Μέσα Ενημέρωσης και σε όποιον αγαπά το μπάσκετ. Δεν επρόκειτο, επομένως, για προεκλογικού χαρακτήρα συγκέντρωση, όπως διατείνεται η φερόμενη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Ήταν ένα ανοιχτό και πολυφωνικό “βήμα”, με ίσες δυνατότητες έκφρασης για όλους.

Με άλλα λόγια, αυτό που εμείς βλέπουμε ως ευκαιρία για διάλογο σε μια κρίσιμη στιγμή για το άθλημα, η φερόμενη ως διοίκηση το αντιμετωπίζει ως απειλή. Την ώρα που η Ομοσπονδία πλήττεται με το σκάνδαλο του Basket-gate και οι Ενώσεις πνίγονται, η απάντηση είναι ένα “όχι” στον διάλογο.

Δυστυχώς, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, ότι οι πρακτικές Λιόλιου συνεχίζονται και σήμερα. Η λογική της “κλειστής πόρτας” δεν ξεριζώνεται εύκολα, φαίνεται. Η πρωτοβουλία του Παναγιώτη Φασούλα είναι επί της ουσίας μια πρωτοβουλία προσώπων που θίγονται από την τωρινή κατάσταση του ελληνικού μπάσκετ και μια τέτοια πρωτοβουλία πρέπει να επιδιώκεται, όχι να φιμώνεται.

Αυτό που δεν υπολόγισαν καλά, όμως, είναι πως εμείς δεν θα σταματήσουμε. Η συζήτηση θα γίνει, με την ΕΟΚ ή χωρίς αυτήν, την Τετάρτη 18/11/2026 στις 17:00 στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20 (7ος όροφος, αίθουσα: Ηρακλής Πετμεζάς). Καλούμε τους υποψήφιους προέδρους, τους εκπροσώπους των προαναφερθέντων φορέων και τα Μέσα Ενημέρωσης να παραστούν. Όποιος δεν έρθει, καλό είναι εξηγήσει κιόλας στη μπασκετική κοινότητα γιατί απέφυγε τη συζήτηση».

Διαβάστε επίσης:

Μυθικό deal του Παναθηναϊκού με τη Novibet για το όνομα του γηπέδου στον Βοτανικό

Euroleague: Για την επιστροφή στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ντουμπάι

Παναθηναϊκός: Η διαδρομή του τριφυλλιού στη φανέλα μέσα από ένα ξεχωριστό βίντεο





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EKTAKTI EPIKAIROTITA (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στo κέντρο της Αθήνας: Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου στην Κολοκοτρώνη

hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

gastrenterologos new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σκόπελο για τουλάχιστον 60 κρούσματα γαστρεντερίτιδας – Έλεγχοι στο νερό

nicole-kidman_1211_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

César d’Honneur 2027: Η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου τιμά τη Nicole Kidman για τη συνολική της προσφορά (photo)

jenner kardashian – new
LIFESTYLE

Πολλά νεύρα έχει η Κρις Τζένερ για τη βιογραφία της Κιμ Καρντάσιαν – Ζήτησε να αφαιρεθεί η υπόνοια για παιδικά τραύματα, «είναι προσβλητική»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

varoufakis – sakellaridis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον αέρα τα σενάρια συνεργασίας ΜέΡΑ25 - Νέας Αριστεράς μετά τις αιχμές Βαρουφάκη για το τρίτο μνημόνιο - «Το παρελθόν να μη θολώνει το μέλλον» απαντούν

liarelis 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η παλιά φρουρά του ΠΑΣΟΚ στη «Νησιώτισσα» και το ερώτημα για τον Λιαρέλη

xatzidakis-235
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία στο Μαξίμου μετά τις δηλώσεις Χατζηδάκη για τη ρηματική διακοίνωση - Δεν επιβεβαιώνεται ότι θα δοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς

VAGGELIS_VENIZELOS_NEW_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος για το καλώδιο: «Μη μιλάμε για υποχωρήσεις» - Το μήνυμα για συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΝΔ και οι νουθεσίες στον Τσίπρα για το... ειδικό δικαστήριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 20:30
EKTAKTI EPIKAIROTITA (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στo κέντρο της Αθήνας: Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου στην Κολοκοτρώνη

hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

gastrenterologos new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σκόπελο για τουλάχιστον 60 κρούσματα γαστρεντερίτιδας – Έλεγχοι στο νερό

1 / 3