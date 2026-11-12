Φασούλας κατά ΕΟΚ: «Γιατί φοβάται η διοίκηση τον διάλογο;»

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Αντιδράσεις από την παράταξη «Πρώτα το Μπάσκετ» προκάλεσε η απόφαση της διοίκησης της ΕΟΚ να μην παραχωρήσει την αίθουσα «Γιώργος Κολοκυθάς» για την ανοιχτή συζήτηση που είχε προγραμματίσει ο Παναγιώτης Φασούλας, με την παράταξη να κάνει λόγο για άρνηση διαλόγου.

Η αρχική εκδήλωση είχε οριστεί για την Παρασκευή 13/11, ωστόσο θα πραγματοποιηθεί τελικά την Τετάρτη 18/11, στις 17:00, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ.

Στην επιστολή του, ο Παναγιώτης Φασούλας αναφέρει:

«Γιατί φοβάται τη συζήτηση η ΕΟΚ; Η φερόμενη ως διοίκηση της ΕΟΚ αρνήθηκε να διαθέσει την αίθουσα “Γιώργος Κολοκυθάς” για τη συζήτηση που προγραμμάτισε ο Παναγιώτης Φασούλας για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Η δικαιολογία είναι ότι οι χώροι της Ομοσπονδίας δεν προσφέρονται για “προεκλογικές εκδηλώσεις”. Το ερώτημα που τίθεται είναι απλό: Τι φοβάται η ΕΟΚ;

Η πρόσκληση απευθυνόταν σε όλους όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν την προεδρία της ΕΟΚ, στους φορείς του αθλήματος (ΣΕΠΚ, ΠΣΑΚΚ, ΕΣΑΚΕ), στα Μέσα Ενημέρωσης και σε όποιον αγαπά το μπάσκετ. Δεν επρόκειτο, επομένως, για προεκλογικού χαρακτήρα συγκέντρωση, όπως διατείνεται η φερόμενη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Ήταν ένα ανοιχτό και πολυφωνικό “βήμα”, με ίσες δυνατότητες έκφρασης για όλους.

Με άλλα λόγια, αυτό που εμείς βλέπουμε ως ευκαιρία για διάλογο σε μια κρίσιμη στιγμή για το άθλημα, η φερόμενη ως διοίκηση το αντιμετωπίζει ως απειλή. Την ώρα που η Ομοσπονδία πλήττεται με το σκάνδαλο του Basket-gate και οι Ενώσεις πνίγονται, η απάντηση είναι ένα “όχι” στον διάλογο.

Δυστυχώς, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, ότι οι πρακτικές Λιόλιου συνεχίζονται και σήμερα. Η λογική της “κλειστής πόρτας” δεν ξεριζώνεται εύκολα, φαίνεται. Η πρωτοβουλία του Παναγιώτη Φασούλα είναι επί της ουσίας μια πρωτοβουλία προσώπων που θίγονται από την τωρινή κατάσταση του ελληνικού μπάσκετ και μια τέτοια πρωτοβουλία πρέπει να επιδιώκεται, όχι να φιμώνεται.

Αυτό που δεν υπολόγισαν καλά, όμως, είναι πως εμείς δεν θα σταματήσουμε. Η συζήτηση θα γίνει, με την ΕΟΚ ή χωρίς αυτήν, την Τετάρτη 18/11/2026 στις 17:00 στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20 (7ος όροφος, αίθουσα: Ηρακλής Πετμεζάς). Καλούμε τους υποψήφιους προέδρους, τους εκπροσώπους των προαναφερθέντων φορέων και τα Μέσα Ενημέρωσης να παραστούν. Όποιος δεν έρθει, καλό είναι εξηγήσει κιόλας στη μπασκετική κοινότητα γιατί απέφυγε τη συζήτηση».

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