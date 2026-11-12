Ταραντίνο για το Inglourious Basterds: «Καρφώνει» Μελανί Λοράν και Ιζαμπέλ Ιπέρ και αποκαλύπτει γιατί τις απέλυσε – «Δεν σας οφείλω τίποτα»

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Ο Κουέντιν Ταραντίνο, βάναυσα ειλικρινής στο νέο βιβλίο του Τζέι Γκλένι, «The Making of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds», μίλησε για την απόφασή του να απολύσει τη Μελανί Λοράν και την Ιζαμπέλ Ιπέρ πριν ξεκινήσει η παραγωγή της ταινίας του για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το 2009.

Η Λοράν κατέληξε να προσληφθεί ξανά για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Σοσάνα Ντρέιφους, μιας Γαλλίδας ιδιοκτήτριας κινηματογράφου που αναζητούσε εκδίκηση από τον Ναζί αξιωματικό που σκότωσε την οικογένειά της.

«Η ανάγνωση του σεναρίου από τη Μελανί Λοράν ήταν απαίσια. Δεν ήταν αρκετά καλή για να είναι απαίσια», είπε ο Ταραντίνο στον συγγραφέα. «Η πιο συναρπαστική μέρα πριν την παραγωγή είναι για μένα η ανάγνωση του σεναρίου. Αυτή είναι η πιο κοντινή στιγμή που φτάνω στο να δω την ταινία για πρώτη φορά. Μέχρι τότε, απλώς διάβαζα όλες τις σκηνές στον εαυτό μου ή σε έναν φίλο… οπότε μια ανάγνωση του σεναρίου με όλο το καστ είναι τόσο συναρπαστική και τόσο σημαντική για μένα. Λοιπόν, η Μελανί ήταν απαίσια, οπότε την απέλυσα».

Η Λοράν τηλεφώνησε στον Ταραντίνο μέρες μετά το διάβασμα του σεναρίου για να πάρει πίσω τη δουλειά της. Είπε στον σκηνοθέτη ότι δεν ένιωθε καλά εκείνη την εποχή και ότι σχεδίαζε να επιστρέψει αεροπορικώς στη Γερμανία και να μείνει σε ένα ξενοδοχείο για να διαβάσει ξανά για αυτόν. Ο Ταραντίνο θαύμασε το πάθος της Λοράν και συμφώνησε να «γυρίσει το χρόνο πίσω» και να «επιστρέψει στο μηδέν» μαζί της, αρκεί να ήταν πρόθυμη να περάσει τρεις μέρες πρόβας μαζί του. Ό,τι και να έκανε η Λοράν αυτές τις μοιραίες μέρες, εντυπωσίασε τον Ταραντίνο αρκετά ώστε να της δώσει πίσω τον ρόλο της Σοσάνα.

«Επιτρέψτε μου να το δηλώσω δημόσια για να το γνωρίζουν όλοι: αγαπώ τη Μελανί», είπε ο Ταραντίνο. «Η αλήθεια είναι ότι αν δεν μιλούσαμε για τη δημιουργία του “Inglourious Basterds”, δεν θα ξανασκεφτόμουν ποτέ το βιβλίο για τον απλό λόγο ότι η Μελανί είναι η Σοσάνα μου. Έκανε υπέροχη δουλειά. Αλλά αποφασίσαμε να εμβαθύνουμε στη δημιουργία της ταινίας με αυτό το βιβλίο, και αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας της. Ξέρετε, συμφωνήσαμε, με όλα τα παράπονα. Έτσι, αν δεν είχαμε συμφωνήσει να μιλήσουμε για τα γυρίσματα της ταινίας, θα ήταν εκτός και δεν θα το ξανασκεφτόμουν ποτέ».

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, ωστόσο, δεν ήταν τόσο τυχερή. Απολύθηκε από τον Ταραντίνο και ο ρόλος της ως Μαντάμ Άντα Μιμιέ, μιας γυναίκας που παρέχει καταφύγιο στη Σοσάνα στο Παρίσι, δόθηκε στην εμβληματική πρωταγωνίστρια του “In the Mood for Love”, Μάγκι Τσουνγκ. Η Ιπέρ “δεν εμφανίστηκε” στην ανάγνωση του σεναρίου, είπε ο Ταραντίνο. “Οπότε γ@@@@. Την απέλυσα. Θέλω να πω, αγαπώ την Ιζαμπέλ Ιπέρ – το “Heaven’s Gate” και όλα αυτά – αλλά υπήρχαν προβλήματα με το συμβόλαιό της. Απλώς συνέχιζε να καθυστερεί. Και μετά δεν ερχόταν στην ανάγνωση του σεναρίου. Λοιπόν, επιλέξαμε τη Μάγκι αντ’ αυτής».

«Αυτό συμβαίνει πάντα», συνέχισε ο σκηνοθέτης. «Σε ό,τι με αφορά, αν σε έχω επιλέξει και δεν είσαι σε εκείνο το τραπέζι, δεν σου χρωστάω τίποτα! Μπορεί να σε απολύσουν, ειδικά αν ενθουσιαστώ με αυτό που έκανε κάποιος άλλος κατά την απουσία σου».

Δυστυχώς, όλες οι σκηνές που περιελάμβαναν τη Μαντάμ Άντα Μιμιέ αφαιρέθηκαν από την ταινία επειδή ο Ταραντίνο θεώρησε ότι εξηγούσαν υπερβολικά τα πράγματα στο κοινό. Όπως είπε ο σκηνοθέτης: «Η Μάγκι ήταν φανταστική στην ταινία, αλλά απλά δεν χρειαζόταν να ξέρεις πώς η Σοσάνα απέκτησε τον κινηματογράφο. Το μόνο που χρειαζόμασταν ήταν μια κάρτα τίτλου που να γράφει «Τέσσερα χρόνια αργότερα» και η Σοσάνα να εξηγεί ότι τον κληρονόμησε από τη θεία της».

Η ταινία «Inglourious Basterds» έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον Μάιο του 2009, όπου κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τον Κριστόφ Βαλτς, και στη συνέχεια έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Αύγουστο του ίδιου έτους, όπου έγινε εισπρακτική επιτυχία με 321 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η ταινία παραμένει ένας από τους χαρακτηριστικούς ρόλους της Λοράν.

«Δεν έχω ηθική πυξίδα όταν πρόκειται να δώσω ρόλους σε ηθοποιούς: Πρέπει να έχουν δίκιο. Πρέπει να νιώθουν ότι είναι οι κατάλληλοι για τον κόσμο που έχω δημιουργήσει», είπε ο Ταραντίνο για την ελεύθερη προσέγγισή του στην πρόσληψη και την απόλυση ηθοποιών. «Έχω απολύσει ηθοποιούς στο παρελθόν. Αν δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Δεν τους χρωστάω τίποτα. Οφείλω στην ταινία μου τους καλύτερους ηθοποιούς που μπορώ να βρω. Τελεία και παύλα».

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