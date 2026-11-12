«Το δικό μου το παιδί έμεινε εκτός αποστολής για να μπει η κόρη του υπουργού»: Το ξέσπασμα των γονιών των αθλητριών για την μοριοδότηση της κόρης του Τσαβδαρίδη

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Μίνι ανασχηματισμό προκάλεσε η αποκάλυψη ότι ο πρώην πια υφυπουργός Λάζαρος Τσαβδαρίδης χρησιμοποίησε την πολιτική του ιδιότητα προκειμένου η 17χρονη κόρη του να μοριοδοτηθεί ως αθλήτρια σε ομάδα χάντμπολ για να πέτυχει με ευνοϊκότερους όρους την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο.

Ο πρώην υφυπουργός φέρεται να έβαζε το παιδί του να ταξιδεύει αυθημερόν από την Αθήνα όπου διέμεναν μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν η ομάδα χάντμπολ, την δήλωνε στο φύλλο αγώνα, και της έλεγε να κάθεται στην άκρη του πάγκου.

Γονείς άλλων αθλητριών από την ομάδα χάντμπολ Πυλαίας όπου ήταν εγγεγραμμένη 17χρονη, μίλησαν στο Mega εκφράζοντας τα παράπονά τους και κάνοντας λόγο για αδικία. Πατέρας αθλήτριας κατήγγειλε πως το δικό του παιδί έμενε εκτός αποστολής προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ομάδα η κόρη του υφυπουργού.

«Το κορίτσι δεν φταίει. Τι να φταίει το κορίτσι; Ό,τι πει ο μπαμπάς της έκανε. Προς Θεού δεν δίνουμε βάρος στο παιδί. Στη μέση της χρονιάς περίπου εμφανίστηκε αυτή η κοπέλα σε επτά αγώνες, που βγαίνανε τα δικά μας εκτός αποστολής για να μπει μέσα. Μα το είπανε ξεκάθαρα ότι αυτή ήρθε για μόρια. Μα ο προπονητής δεν μπορούσε να το κρύψει γιατί ο προπονητής είχε εντολή από τη διοίκηση γι’ αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Ό,τι του πει η διοίκηση κάνει», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι γονείς πήγαν να εκφράσουν τα παράπονα τους στη διοίκηση τότε, όπως υποστηρίζουν, εισέπραξαν μια απάντηση που τους εξόργισε.

«Δικό μου είναι, εγώ είμαι ο πρόεδρος και όποια κοπέλα θέλω βάζω. Είκοσι γονείς ήμασταν εκεί πέρα και μας είχε εξοργίσει όλους».

Από την άλλη ο Πρόεδρος ομάδας χάντμπολ Νεανίδων Πυλαίας δήλωσε: «Ακούστηκε και είναι ψέμα ότι αυτή η κοπέλα στέρησε από δύο άτομα (θέση). Δεν θα το επέτρεπα εγώ αυτό το πράγμα. Όποιος το λέει αυτό είναι τεράστιο ψέμα. Και τη συγκεκριμένη χρονιά που μιλάμε, δεν υπήρχε άτομο για να αποκλειστεί. Είχε πέντε θέσεις κενές. Η ομάδα των νεανίδων αποτελούνταν από 11 άτομα. Μπορούμε να βάλουμε μέχρι 16 άτομα για να καθίσουν στον πάγκο».

Βαριές καταγγελίες από τους γονείς των αθλητριών

Οι γονείς των παιδιών κατήγγειλαν πως ακόμα και η επιλογή της ομάδας από πλευράς υφυπουργού φαίνεται πως δεν ήταν τυχαία, καθώς η Πυλαία κατέκτησε το 2025 και το 2026 δύο συνεχόμενα χρυσά μετάλλια και άρα με την συμμετοχή της κόρης του στην καλύτερη ομάδα, τα αθλητικά μόρια ήταν σχεδόν εξασφαλισμένα.

«Καταρχήν δεν έχει παίξει ούτε ένα δευτερόλεπτο ποτέ στη ζωή της. Μόνο στο φύλλο αγώνα ήταν. Και καθόταν στον πάγκο στην άκρη σε 7 αγώνες από τους 13 που ήταν σύνολο. Και μου φαίνεται τη μία φορά δεν είχε έρθει καν γιατί κάτι έγινε. Δεν πρόλαβε το αεροπλάνο, μου φαίνεται να ‘ρθει. Γιατί ερχόταν με το αεροπλάνο αυθημερόν. Για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε», είπε στο Live News πατέρας αθλήτριας.

Από την πλευρά του ο προπονητής της ομάδας, ανέφερε: «Το παιδί δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια του, δεν προπονήθηκε ποτέ, δεν έπαιξε σε αγώνα, δεν ξέρω εάν έπαιζε ποτέ χάντμπολ. Από εκεί και πέρα εξαφανίστηκε, έφυγε».

«Τα δικά μας τα κορίτσια αισθανόντουσαν όλες προδομένες από αυτό το πράγμα. Γιατί αυτές στην ουσία καθημερινά, καθημερινά στην κυριολεξία κάνουν προπονήσεις», τόνισε πατέρας αθλήτριας.

«Η κοπέλα ήρθε στην ομάδα με κανονικό δελτίο. Ήρθε στα μέσα της χρονιάς. Δεν συμμετείχε στον αγώνα. Δεν μπήκε μέσα. Δεν πήρε λεπτά αγωνιστικά, αλλά αυτό ο νόμος δεν το απαιτεί. Ο νόμος για να πάρουν τα μόρια κάποια παιδιά λέει να είναι γραμμένα στο φύλλο αγώνος. Ας αλλάξουν το νόμο», συμπλήρωσε ο πρόεδρος ομάδας χάντμπολ Νεανίδων Πυλαίας.

«Επιλέγω, όπως και οι υπόλοιποι γονείς που έχουν μιλήσει σχεδόν παντού, να μιλήσω με αλλοιωμένη φωνή και να διατηρήσω την ανωνυμία μας. Δεν το κάνουμε επειδή δεν έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε. Μιλάμε. Το κάνουμε για να προστατεύσουμε πρώτα από όλα τις οικογένειές μας και κυρίως τα παιδιά μας από οποιαδήποτε πιθανή στοχοποίηση. Η ανωνυμία μας δεν σημαίνει ανοχή ή συνενοχή.

Από τις δηλώσεις του κυρίου Τσαβδαρίδη, και θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να απαντήσει ήταν απαράδεκτος ως προς τη σοβαρότητα που έχουμε δει όλοι μας της υπόθεσης και δεν έρχεται στα ματς που πηγαίνουν γονείς», είπε καταλήγοντας ο πατέρας αθλήτριας.

Σημειώνεται ότι η 17χρονη με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσε, πέρασε στο Γεωπονικό Λάρισας και έκανε τελικά χρήση της μοριοδότησης του 10%, προκειμένου να μπει στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου, ωστόσο δεν πήγε ποτέ στη σχολή αυτή.

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