Σφοδρή μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό λεωφορείο στη Λάρισα – Στο νοσοκομείο πατέρας και μικρό παιδί (Photos/Video)

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 12/11, στην περιοχή της Λάρισας, όταν επιβατικό αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες συγκρούστηκε μετωπικά με σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν παιδιά.

Το ατύχημα συνέβη στον δρόμο που συνδέει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με την Τερψιθέα. Στο ΙΧ βρίσκονταν ένας πατέρας και ο ανήλικος γιος του, ο οποίος καθόταν σε ειδικό παιδικό κάθισμα. Και οι δύο τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια, ώστε το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου έγινε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Για τον απεγκλωβισμό των δύο τραυματιών χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, δυνάμεις της οποίας έφτασαν στο σημείο.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός άνδρα από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην Τερψιθέα Λάρισας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 12, 2026

Στο σχολικό λεωφορείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, ενώ τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σημείο με άλλο μέσο.

Πηγή φωτογραφιών: onlarissa.gr & larissanet.gr

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