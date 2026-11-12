Κεραμέως για το επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου: «Οι λειτουργοί της Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς πιέσεις»

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Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επισκέφθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» την προϊσταμένη της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που σημειώθηκε κατά την εξέταση καταγγελίας εργαζομένης σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Με αφορμή το περιστατικό, η κ. Κεραμέως προχώρησε σε δημόσια παρέμβαση, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο θεσμικό ρόλο της Επιθεώρησης Εργασίας στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την προστασία των εργαζομένων.

Όπως τόνισε, οι λειτουργοί της Αρχής οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια, χωρίς να υφίστανται πιέσεις ή επιθέσεις, ενώ επισήμανε ότι ο σεβασμός στους θεσμούς και η ανεμπόδιστη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές κάθε δημοκρατικής Πολιτείας.

Μόλις επισκέφθηκα στο νοσοκομείο την Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας που διακομίστηκε με ασθενοφόρο μετά από κρίση πανικού κατά την εξέταση καταγγελίας εργαζομένης κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Η Αρχή επιτελεί κρίσιμο θεσμικό έργο για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την προστασία των εργαζομένων. Οι λειτουργοί της πρέπει να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και χωρίς να υφίστανται κανενός είδους πίεση ή επίθεση. Ο σεβασμός στους θεσμούς και τους λειτουργούς τους και η ανεμπόδιστη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές κάθε δημοκρατικής Πολιτείας. November 12, 2026

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