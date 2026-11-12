Κόντρα Πιερρακάκη – Ανδρουλάκη για τα μέτρα της ΔΕΘ – «Δίνετε ανέξοδες υποσχέσεις» – «Γίνονται και θαύματα με το δημοσιονομικό χώρο, αλλά μόνο υπέρ ΝΔ»

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Κόντρα Πιερρακάκη με Ανδρουλάκη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα μέτρα της ΔΕΘ, σημειώθηκε στην Ολομέλεια με αλληλοκατηγορίες για «λαϊκισμό», και τον ΥΠΟΙΚ να μιλά για «ανέξοδες υποσχέσεις» της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή και την παραίτηση Τσαβδαρίδη, επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας ότι πρόκειται για «παράδειγμα σκανδάλου από αυτά που έχουμε κάθε βδομάδα στη ΝΔ», γιατί οι γαλάζιοι έχουν διαπαιδαγωγηθεί στη λογική του «κράτους – λάφυρο» και θεωρούν ότι δεν θα τους πειράξει κανείς.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε τον υπουργό Οικονομικών που είχε μιλήσει αμέσως πριν, ότι η κυβέρνηση βρίσκει δημοσιονομικό χώρο όταν βλέπει πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις, αλλά όταν η αντιπολίτευση προτείνει ακριβώς τα ίδια την καταγγέλλει για «λαϊκισμό». «Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός και συζητάμε σήμερα μας έπεισαν για ένα μόνο πράγμα, ότι θαύματα γίνονται και στις μέρες μας αρκεί αυτά να βοηθούν την προπαγάνδα της ΝΔ».

Ως παράδειγμα έφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στις αρχές Ιουλίου για την επαναφορά της 13ηςσύνταξης, την οποία τότε όπως είπε η κυβέρνηση απέρριψε λέγοντας πως δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όμως βρέθηκε τον Αύγουστο εν όψει της ΔΕΘ.

«Ο διαθέσιμος χώρος τον Ιούλιο ήταν μόλις 1 δις ευρώ. Ω του θαύματος τον Αύγουστο ο δημοσιονομικός χώρος υπερδιπλασιάζεται» είπε με ειρωνεία ο Νίκος Ανδρουλάκης προσθέτοντας «μόνο κοροϊδία στον λαό, με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες». Σε άλλο σημείο ανέφερε πως «Ο ΦΠΑ (μείωση) όταν τον προτείνουμε εμείς δε γίνεται ,όταν τον προτείνεται εσείς γίνεται». Επίσης, όσον αφορά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 13ο μισθό και 13η σύνταξη σε δύο δόσεις είπε ότι είναι 500 εκ. ευρώ, «για 500 εκ. ευρώ εμείς είμαστε ανεύθυνοι κι εσείς υπεύθυνοι».

Πιερρακάκης: Ξοδεύετε στα λόγια χωρίς να πληρώνετε – Η οικονομική ανευθυνότητα δεν είναι κοινωνική ευαισθησία

Στην κατηγορία αυτή ότι η κυβέρνηση βρίσκει δημοσιονομικό χώρο με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε αφενός πως «ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι συνεχής προσπάθεια διαπραγμάτευσης» αφετέρου πως είναι άλλο η αντιπολίτευση να καταθέτει μια πρόταση και άλλο να πιστεύει ότι όλα όσα προτείνει γίνονται.

«Η Ελλάδα» είπε « είναι η πρώτη χώρα της οποίας εγκρίθηκε η πρόταση για τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια» και ήταν «επιτυχία ότι καταφέραμε να πάρουμε αυτό το χώρο». Σημείωσε ότι τον Ιούλιο στον οποίο αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης η κυβέρνηση είχε νομοθετήσει την στήριξη συνταξιούχων με 250 ευρώ αυξάνοντας και την περίμετρο των δικαιούχων. «Έχουν διαφορά όμως τα μεγέθη» είπε, καθώς «η 13η σύνταξη περνάει τα 2.5 δις για το σύνολο των δικαιούχων». Εξήγησε ότι το μέτρο της κυβέρνησης είναι 880 εκατ. ευρώ. «Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Στο τέλος κάποιος πληρώνει λογαριασμό». Και ακολούθως ειρωνεύτηκε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέγοντας «έχετε λίγο ανακαλύψει τη συνταγή της πολιτικής ευτυχίας. Υπόσχεστε χωρίς να υπολογίζετε και ξοδεύετε στα λόγια χωρίς να πληρώνετε».

Όσο για τα 7 μέτρα – εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ, κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να τα καταθέσει Δημοσιονομικό Συμβούλιο για «να τα συζητήσουμε». Να μας πείτε για το κόστος τους, διότι ο χώρος σήμερα είναι 2,2 δισεκ. ευρώ. «Έλατε και πείτε μας τι θα βγάζατε από αυτό που έχουμε βάλει εμείς για να προσθέσετε κάτι άλλο [. . .] ή να μας πείτε ποιον θα φορολογήσετε για να αυξήσετε το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Συγκεκριμένα». «Η οικονομική ανευθυνότητα», πρόσθεσε ο κ. Πιερρακάκης, «δεν είναι κοινωνική ευαισθησία».

Η γενιά μας το έμαθε με τον πιο δύσκολο τρόπο και καλό θα είναι να μην το επαναλάβουμε,» είπε χαρακτηριστικά.

«Πριν πάτε στο κόμμα που χρεοκόπησε τη χώρα λέγατε αυτά που λέω κι εγώ» – «Ασχολείστε με το παρελθόν διότι δεν έχετε τίποτα να πείτε για το μέλλον»

Στην τελευταία αυτή αποστροφή του υπουργού Οικονομικών απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη δευτερολογία με την αιχμή για τον Κυριάκο Πιερρακάκη πως όταν ήταν στο ΠΑΣΟΚ έλεγε τα ίδια με όσα λέει σήμερα ο ίδιος (ο Ανδρουλάκης). Όποιος ασχολείται με το παρελθόν «δεν έχει τίποτα να πει για το μέλλον» ήταν η κοφτή απάντηση του υπουργού.

«Θα συμφωνήσω με τον Υπουργό ότι η γενιά μας, με τον πιο επώδυνο τρόπο, έμαθε το κόστος του λαϊκισμού, του πελατειακού κράτους και της διαφθοράς» είπε ειδικότερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Με αποτέλεσμα» συνέχισε, «η χώρα μας να μπει στα μνημόνια. Απλά, κατά μία διαβολική σύμπτωση, το κόμμα που πρωταγωνίστησε σε όλα αυτά τα οποία περιγράφετε είναι το κόμμα που είστε σήμερα Υπουργός. Κατά διαβολική σύμπτωση! Αν θυμάστε». Και πρόσθεσε πως «υπάρχουν πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο όπου λέτε τα ίδια που λέω σήμερα».

«Όταν κάποιος επικαλείται μόνο την ιστορία», και «ασχολείται μόνο με το παρελθόν, διότι δεν έχει τίποτα να πει για το μέλλον», ήταν η απάντηση του υπουργού.

«Πόση υποκρισία, τι είδους συνδικαλισμός είναι αυτός, νομίζετε ότι είμαστε αμφιθέατρο;»

Ο υπουργός Οικονομικών εγκάλεσε ακόμη το Νίκο Ανδρουλάκη για το ότι στο νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος, την προηγούμενη εβδομάδα, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε, «όχι» επί της αρχής, «ναι», επί 70 περίπου άρθρων και «όχι» επί του συνόλου. «Θέλω να καταλάβω στην τελευταία ψηφοφορία τι προσπαθούσατε να πείτε. Έχω κάνει γκάλοπ στους συνεργάτες μου. Κανείς δεν κατάλαβε τι κάνατε (…) κι επειδή θα ψηφίσετε και σήμερα θέλουμε να μπορούμε να ερμηνεύσουμε το αποτέλεσμα» είπε και πάλι σε ειρωνικό τόνο.

«Μήπως ξεχάσατε τη ντροπή σας, το άρθρο 23;» διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, «χωρίς δικαστική απόφαση να πλειστηριάζεται η περιουσία χιλιάδων δανειοληπτών που βρίσκονται σε ομηρία;».

Το 77% των άρθρων, είπε, «δεν αφορούσαν το ιδιωτικό χρέος, ήταν κοινοτικές οδηγίες! Δηλαδή, πόσο ψέμα, πόσο θράσος, και πόση υποκρισία χωράει η σημερινή σας παρουσία» εξανέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Tέτοιος συνδικαλισμός, τόσο χαμηλό επίπεδο, (…) τι είδους συνδικαλισμός είναι αυτός, τι νομίζετε είμαστε αμφιθέατρο πανεπιστήμιου;» αναφώνησε.

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