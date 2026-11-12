Η Αντζελίνα Τζολί φεύγει από το Λος Άντζελες μετά το διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ και αφού τα παιδιά της ενηλικιώθηκαν – Πού θα μένει

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα κατοικία στο Κονέκτικατ φέρεται να απέκτησε η Αντζελίνα Τζολί, που ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το Λος Άντζελες, όπου έμενε τα τελευταία χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ.



Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Page Six, η ηθοποιός αγόρασε ένα κτήμα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, μετά την πώληση της ιστορικής έπαυλής της στην Καλιφόρνια τον Σεπτέμβριο.

Angelina Jolie fleeing LA amid bitter Brad Pitt divorce – as reason for East Coast relocation revealed https://t.co/bbHbkh1cX9 pic.twitter.com/VeJMb5Kw9a — Page Six (@PageSix) November 11, 2026

Η Τζολί είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι παρέμενε στο Λος Άντζελες λόγω του διαζυγίου της και ότι σχεδίαζε να φύγει μόλις όλα τα παιδιά της ενηλικιώνονταν. «Βρίσκομαι εδώ επειδή πρέπει να είμαι εδώ λόγω ενός διαζυγίου, αλλά μόλις γίνουν 18 ετών, θα μπορώ να φύγω» είχε αναφέρει το 2024 σε συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter.



Η ηθοποιός είχε αγοράσει το ιστορικό κτήμα του διάσημου σκηνοθέτη Σεσίλ Μπ. ΝτεΜιλ το 2017, έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της από τον Πιτ. Η κατοικία, έκτασης περίπου 1.020 τετραγωνικών μέτρων, διέθετε έξι υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια. Αρχικά διατέθηκε προς πώληση έναντι 29,85 εκατομμυρίων δολαρίων και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πουλήθηκε τον Σεπτέμβριο για 24,75 εκατομμύρια.





Η Αντζελίνα Τζολί είχε εξηγήσει ότι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριμένο σπίτι ήταν η εγγύτητά του με την κατοικία του πρώην συζύγου της, ώστε τα παιδιά τους να μπορούν να βρίσκονται κοντά και στους δύο γονείς. «Ήθελα να είναι κοντά στον πατέρα τους, ο οποίος βρίσκεται μόλις πέντε λεπτά μακριά» είχε δηλώσει το 2021.



Η σχέση της με τον Πιτ έληξε το 2016, ενώ ακολούθησε μια μακρά δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών και την περιουσία τους. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Δεκεμβρίου του 2024. Από τα έξι παιδιά τους, τέσσερα έχουν αφαιρέσει νομικά το επώνυμο «Πιτ» από τα ονόματά τους, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ορισμένα από αυτά έχουν απομακρυνθεί από τον πατέρα τους.



Όταν έγινε γνωστό ότι η ηθοποιός πουλούσε την έπαυλη του ΝτεΜιλ, είχαν κυκλοφορήσει σενάρια ότι ενδεχομένως θα εγκατέλειπε τις ΗΠΑ. Ωστόσο, αναμενόταν να συνεχίσει να περνά χρόνο στη Νέα Υόρκη, όπου διατηρεί την επιχείρηση μόδας Atelier Jolie. Η ίδια διαθέτει ήδη ακίνητο στο Μανχάταν, το οποίο, όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή της το 2025, χρησιμοποιούν τα παιδιά της ως προσωρινή κατοικία όταν βρίσκονται στην πόλη.



Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό σε ποια περιοχή του Κονέκτικατ βρίσκεται το νέο της κτήμα. Στην ίδια πολιτεία διαμένουν, μεταξύ άλλων, ο Κιθ Ρίτσαρντς, ο Μάικλ Τζ. Φοξ και η Μέριλ Στριπ.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Κίτσου: «Είμαι ανασφαλής, μαστιγώνω τον εαυτό μου – Δεν υπάρχει ταβάνι στην αυτοκριτική μου» (Video)

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Αισιόδοξοι οι γιατροί για την πορεία της υγείας του – «Πάμε καλύτερα, αργά και σταθερά» (Video)

Αριάνα Γκράντε: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της (Video/Photos)











