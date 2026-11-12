Η πτώση Χουάνγκ, του εμβληματικού CEO της Nvidia και «νονού» της AI – Το σκάνδαλο που τον έριξε, η πρόταση Τραμπ για Τιμ Κουκ και η χρηματιστηριακή αιμορραγία

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Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραιτήθηκε από τη θέση του, μετά τις αποκαλύψεις για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μία με στέλεχος της εταιρείας που υπαγόταν ιεραρχικά στον ίδιο και μία ακόμη με γυναίκα που φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ανατροπή στην ηγεσία μιας από τις ισχυρότερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σε ανακοίνωσή της, η Nvidia γνωστοποίησε ότι η Colette Kress, σημερινή εκτελεστική αντιπρόεδρος και οικονομική διευθύντρια (CFO) της εταιρείας, συμφώνησε να αναλάβει προσωρινά καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου (CEO). Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους για την επιλογή του μόνιμου διαδόχου του Χουάνγκ.

Την ίδια στιγμή, ο Χάρβεϊ Τζόουνς, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Synopsys και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia από το 1993, αναλαμβάνει την πρώτη θέση προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο NBC News, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεδρίασε το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να εξετάσει το μέλλον του Χουάνγκ στην εταιρεία. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι για τη συνεδρίαση είχε ενημερωθεί και ο Λευκός Οίκος.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε πάνω από 13% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης, εν μέσω των διαδοχικών δημοσιευμάτων για τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Ο 63χρονος Τζένσεν Χουάνγκ βρισκόταν στη Nvidia από το 1993, όταν και συνίδρυσε την εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών στη Σίλικον Βάλεϊ, μαζί με τους Κρις Μαλαχόφσκι και Κέρτις Πρίεμ. Υπό την ηγεσία του, η Nvidia γνώρισε εντυπωσιακή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας την εκρηκτική ζήτηση για επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αποκαλύψεις για τη σχέση με στέλεχος της Nvidia

Την Τετάρτη, οι New York Times, επικαλούμενοι πέντε ανθρώπους που έχουν εργαστεί στη Nvidia, δημοσίευσαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Χουάνγκ διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με παντρεμένη γυναίκα, η οποία εργαζόταν σε ανώτερη θέση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και υπαγόταν ιεραρχικά στον ίδιο.

Πρόκειται για την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η οποία φέρεται να αναφερόταν απευθείας στον Χουάνγκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του WIRED, η συγκεκριμένη σχέση φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να απομακρύνει τον επικεφαλής της εταιρείας.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, η σχέση με υφιστάμενη υπάλληλο, σε συνδυασμό με τις επιχειρηματικές συναλλαγές της Nvidia με την εταιρεία Megaspeed, ενδέχεται να βάρυναν περισσότερο στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου από τις καταγγελίες περί κινεζικής κατασκοπείας.

Το WIRED αναφέρει επίσης ότι η Πάουελ φέρεται να είχε καταγραφεί σε βίντεο μαζί με τον Χουάνγκ σε ξενοδοχείο, κατά τη διάρκεια εταιρικού συνεδρίου τον Μάρτιο.

Το NBC News διευκρίνισε ότι δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Τόσο η Nvidia όσο και η συγκεκριμένη γυναίκα δεν απάντησαν στα επανειλημμένα αιτήματα για σχολιασμό του δημοσιεύματος των New York Times.

Η υπόθεση της γυναίκας που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες

Οι αποκαλύψεις για τη δεύτερη φερόμενη εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ είχαν προηγηθεί και συνδέονται με υπόθεση πιθανής κινεζικής κατασκοπείας.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την Nvidia και πρώην αξιωματούχο εθνικής ασφάλειας, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε διακινήσει την άνοιξη υπόμνημα προς αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, στο οποίο περιέγραφε πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με αυτές, ο Χουάνγκ φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με επιχειρηματικό στέλεχος που αποτελούσε πληροφοριακό περιουσιακό στοιχείο των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Οι New York Times και οι Financial Times είχαν δημοσιεύσει πρώτοι πληροφορίες για το συγκεκριμένο υπόμνημα την προηγούμενη εβδομάδα, επικαλούμενοι πηγές που γνώριζαν την υπόθεση.

Η γυναίκα, Άλις Χουάνγκ, κατείχε ανώτερη θέση στην εταιρεία Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των υποδομών υπολογιστικού νέφους και προμηθευόταν προηγμένους επεξεργαστές από τη Nvidia.

Η Megaspeed, μαζί με άλλες συνδεδεμένες εταιρείες, βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών των αμερικανικών αρχών σχετικά με καταγγελίες για παράνομη διοχέτευση αμερικανικής κατασκευής μικροτσίπ στην Κίνα.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ και η Άλις Χουάνγκ δεν έχουν συγγενική σχέση.

Ο ακριβής ρόλος της Άλις Χουάνγκ και η σχέση της με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες παραμένουν ασαφή. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να την έχουν χαρακτηρίσει περιουσιακό στοιχείο των κινεζικών υπηρεσιών κρατικής ασφάλειας, ενώ το Πεκίνο έχει απορρίψει τις σχετικές κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το WIRED, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί από αξιωματούχους των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ήδη από την προηγούμενη χρονιά για τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ.

Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές είχαν εξετάσει τη δραστηριότητα της Megaspeed, σχετικά με το ενδεχόμενο να διευκόλυνε κινεζικές εταιρείες να παρακάμπτουν τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ, αξιοποιώντας ένα δίκτυο θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Η έρευνα του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ φέρεται να διακόπηκε και να μεταφέρθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά από παρέμβαση του νομικού συμβούλου της Nvidia, Τιμ Τέτερ.

Ο Χουάνγκ είχε επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του στους περιορισμούς των ΗΠΑ στις εξαγωγές μικροτσίπ προς την Κίνα, υποστηρίζοντας ότι περιορίζουν αδικαιολόγητα την αγορά των αμερικανικών εταιρειών και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ανταγωνιστικών κινεζικών τεχνολογιών.

Έρευνα από το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia

Την Κυριακή, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι διερευνά το ενδεχόμενο ο Τζένσεν Χουάνγκ να έπεσε θύμα επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Την Τρίτη έγινε γνωστό ότι η εταιρεία ανέθεσε την έρευνα σε εξωτερικούς νομικούς συμβούλους, προκειμένου να εξεταστούν οι σχετικές καταγγελίες.

Από την πλευρά του, ο Χουάνγκ ζήτησε συγγνώμη από τους εργαζομένους της εταιρείας μέσω εσωτερικού υπομνήματος, δηλώνοντας ότι στηρίζει την ανεξάρτητη έρευνα.

«Ήμουν άπιστος στη σύζυγό μου», έγραψε χαρακτηριστικά. «Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για όσα έκανα. Λυπάμαι βαθιά».

Ο Χουάνγκ είχε ξεκινήσει ήδη από το 2025 συνεργασία με εταιρεία δημοσίων σχέσεων που ειδικευόταν στη διαχείριση της προσωπικής του επικοινωνίας. Από τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς, οι σύμβουλοι φέρονται να συμμετείχαν στη διαχείριση αιτημάτων δημοσιογράφων που αφορούσαν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική του ζωή.

Ο Χουάνγκ είναι παντρεμένος με τη σύζυγό του, Λόρι, από το 1985, ενώ τα δύο παιδιά τους, Μάντισον και Σπένσερ, εργάζονται επίσης στη Nvidia.

Παράλληλα, αρκετοί αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον έχουν ζητήσει εντατικότερο έλεγχο της Nvidia, καθώς και την κατάθεση του Χουάνγκ ενώπιον των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τη σχέση του με τη γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με την κινεζική κατασκοπεία.

Η Κίνα έχει απορρίψει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς ατεκμηρίωτες και με στόχο τη δυσφήμιση της Κίνας».

Από τις κάρτες γραφικών στην αυτοκρατορία της τεχνητής νοημοσύνης

Η αποχώρηση του Χουάνγκ σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τη Nvidia, την εταιρεία που ίδρυσε το 1993 μαζί με τους Κρις Μαλαχόφσκι και Κέρτις Πρίεμ.

Αρχικά, η Nvidia είχε επικεντρωθεί στην κατασκευή επεξεργαστών για βιντεοπαιχνίδια, με στόχο τη βελτίωση των γραφικών στους προσωπικούς υπολογιστές. Για αρκετές δεκαετίες, η εταιρεία ήταν κυρίως γνωστή στους gamers για τις ισχυρές κάρτες γραφικών της.

Η μεγάλη στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη ήρθε το 2012, όταν ένα νέο είδος νευρωνικού δικτύου, γνωστό ως AlexNet, κέρδισε ένα σημαντικό βραβείο στον τομέα της υπολογιστικής όρασης.

Ο Χουάνγκ έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα εκείνη την εξέλιξη ως ένα γεγονός αντίστοιχο με τη «Μεγάλη Έκρηξη» στην ιστορία της πληροφορικής.

Η Nvidia προσανατολίστηκε στην ανάπτυξη επεξεργαστών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι GPU αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην εκτέλεση των τεράστιων υπολογιστικών εργασιών που απαιτούν τα σύγχρονα μοντέλα AI.

Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε καθοριστική.

Η αξία των μετοχών της εκτοξεύθηκε το 2023 και το 2024, παράλληλα με την παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το καλοκαίρι του 2025 η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρεία στην ιστορία που ξεπέρασε σε χρηματιστηριακή αξία τα 4 τρισ. δολάρια.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 η εταιρεία ήλεγχε περίπου το 90% της αγοράς GPU.

Καθοριστικό ρόλο στην κυριαρχία της δεν διαδραμάτισαν μόνο οι προηγμένοι επεξεργαστές της, αλλά και το λογισμικό CUDA, το οποίο έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό τεχνολογικό πλεονέκτημα, καθώς εκατομμύρια προγραμματιστές και επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει τις εφαρμογές τους πάνω στην πλατφόρμα της Nvidia.

Η ηγετική φυσιογνωμία του Χουάνγκ, με τον ιδιαίτερο τρόπο διοίκησης και τις περίπου 60 απευθείας αναφορές στελεχών σε αυτόν, αποτέλεσε επίσης σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας της εταιρείας.

Όπως επισημαίνει το Le Monde, ο Χουάνγκ δεν είχε προετοιμάσει σχέδιο διαδοχής, καθώς φέρεται να σχεδίαζε να παραμείνει στο τιμόνι της Nvidia για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια.

Η αποχώρησή του αφήνει, επομένως, ένα σημαντικό κενό στην εταιρεία, η οποία είχε στηρίξει σε μεγάλο βαθμό τη στρατηγική και την ανάπτυξή της στην προσωπική του ηγεσία.

Βουτιά εκατοντάδων δισ. δολαρίων στη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia

Οι εξελίξεις προκαλούν αναταράξεις και στη χρηματιστηριακή αγορά.

Η μετοχή της Nvidia είχε ήδη υποχωρήσει σημαντικά μέσα στην εβδομάδα, ενώ μετά τις πληροφορίες για την αποχώρηση του Χουάνγκ οι απώλειες εντάθηκαν.

Η μετοχή υποχώρησε περισσότερο από 13% στις πρώτες συναλλαγές, θέτοντας την εταιρεία σε τροχιά απώλειας περίπου 500 δισ. δολαρίων από τη χρηματιστηριακή της αξία.

Η αποχώρηση του Χουάνγκ αφήνει πλέον σημαντικά ερωτήματα για την επόμενη ημέρα της εταιρείας, η αποτίμηση της οποίας κινείται στην περιοχή των 4 τρισ. δολαρίων.

Το Reuters επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις ενδέχεται να είναι πολύ ευρύτερες από μια απλή αλλαγή διοίκησης, καθώς η Nvidia έχει δημιουργήσει ένα ολόκληρο οικοσύστημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία επενδύει σημαντικά κεφάλαια σε παρόχους υπολογιστικού νέφους, προμηθευτές και κορυφαία εργαστήρια ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα χρηματοδοτεί νεοφυείς επιχειρήσεις που αποτελούν πελάτες της.

Όπως δήλωσε στο Reuters ο Μάικλ Φέλντμαν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της ClearBridge Investments, ο βασικός κίνδυνος δεν είναι ότι η Nvidia θα χάσει ξαφνικά τον τεχνολογικό της σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια, καθώς αυτός είναι σε μεγάλο βαθμό ήδη καθορισμένος.

Ο πραγματικός κίνδυνος αφορά την εκτέλεση της στρατηγικής της.

«Ο Τζένσεν ήταν ο βασικός μαέστρος ενός εξαιρετικά σύνθετου συστήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ο συντονισμός αυτός αποτελεί από μόνος του ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αγορά όπου υπάρχουν πραγματικά σημεία συμφόρησης.

Η στήριξη από Τραμπ και Έλον Μασκ – Η πρόταση για τον Τιμ Κουκ

Πριν από τις νέες αποκαλύψεις για τη δεύτερη σχέση, αρκετές γνωστές προσωπικότητες από τη Σίλικον Βάλεϊ, τη Wall Street και την Ουάσιγκτον είχαν εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους στον Χουάνγκ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει την Κυριακή σε δημοσιογράφους ότι ο επικεφαλής της Nvidia έχει κάνει «μια εκπληκτική δουλειά για τη χώρα μας».

«Πιστεύω ότι είναι ένας αξιότιμος άνθρωπος. Νομίζω ότι πιθανότατα υπάρχει κάποια εξήγηση για όσα συνέβησαν. Πρέπει πρώτα να την ακούσουμε», είχε αναφέρει ο Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Σον Μαγκουάιρ, εταίρος του επενδυτικού κεφαλαίου Sequoia, χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «έναν από τους σπουδαιότερους επιχειρηματίες αυτής της γενιάς», προσθέτοντας ότι «δύο λάθη δεν διορθώνουν το ένα το άλλο» και ότι θεωρεί τον επικεφαλής της Nvidia αναντικατάστατο για την αμερικανική ηγετική θέση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην ανάρτησή του στο X απάντησε ο Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και της Tesla, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συμφωνώ».

Ωστόσο, η παραίτηση του Χουάνγκ δεν ήταν η μοναδική εξέλιξη που προκάλεσε συζητήσεις στην αμερικανική τεχνολογική αγορά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τον Τιμ Κουκ (Tim Cook), εκτελεστικό πρόεδρο της Apple, ως πιθανό διάδοχο του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε αρχικά το έργο του απερχόμενου επικεφαλής της Nvidia, χαρακτηρίζοντάς τον άνθρωπο που είχε κάνει εξαιρετική δουλειά.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο Τιμ Κουκ είναι ο μοναδικός κατάλληλος άνθρωπος για να αναλάβει τη θέση του.

«Τώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, παραιτήθηκε, υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που μπορεί να πάρει τη θέση του: ο Τιμ Κουκ της Apple. Ένας θρύλος διαδέχεται έναν θρύλο!», έγραψε ο Τραμπ.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι τα προσωρινά καθήκοντα της διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η μέχρι πρότινος οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες.

Ο Τιμ Κουκ αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Apple τον Σεπτέμβριο του 2026, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Τζον Τέρνους, ενώ ο ίδιος ανέλαβε τη θέση του εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Η πρόταση Τραμπ, πάντως, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Nvidia καλείται να διαχειριστεί μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της, ενώ το διοικητικό της συμβούλιο έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα εξετάσει εσωτερικούς και εξωτερικούς υποψηφίους για τη μόνιμη διαδοχή του Χουάνγκ.

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