Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στη Μαλάτεια της Τουρκίας (Video)

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Ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Σαμανκιόι, στην επαρχία Γεσιλιούρτ της Μαλάτειας, στην Τουρκία.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και κλιμάκια της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD).

#SONDAKİKA: #Malatya’nın Topsöğüt Mahallesi’nde bir helikopter düştü. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve ayrıntılar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Gelişmeler için bizi takipte kalın. https://t.co/775ufzj9Rt — Malatya Objektif (@Malatyaobjekti1) November 12, 2026

Από τη συντριβή προκλήθηκε μικρής έκτασης φωτιά, την οποία οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο και να σβήσουν.

Tα αίτια της συντριβής παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

🔴Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. https://t.co/9OkGBO4pWz November 12, 2026

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των επιβαινόντων ούτε για την κατάσταση της υγείας τους.

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