search
ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 15:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2026 14:17

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος συναρχηγός της οργάνωσης – Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 27χρονη

12.11.2026 14:17
kykloma-thessaloniki-silipsi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 56χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με τις εταιρείες-«βιτρίνες» και τους «αχυρανθρώπους».

Ο 56χρονος φέρεται να είχε ηγετικό και οργανωτικό ρόλο στο τέταρτο κύκλωμα, υπό την εποπτεία του οποίου βρίσκονταν περίπου 150 εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, καθώς και ένα δίκτυο 39 «αχυρανθρώπων». Τα χρέη που συνδέονται με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις αγγίζουν τα 19 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 27χρονη άνεργη, η οποία φέρεται να είχε ρόλο «αχυρανθρώπου». Σε βάρος της επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση τακτικής εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα.

Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων

Οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση ξεκίνησαν την Τρίτη, με δύο ακόμη πρόσωπα να οδηγούνται στη φυλακή. Πρόκειται για έναν 34χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, και έναν 33χρονο επιχειρηματία, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ως «αχυράνθρωποι», αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε ορισμένους επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις, ύψους από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Γαμπρός συνελήφθη τρεις ημέρες πριν από τον γάμο του για… μπαλωθιές

ΠΟΕΔΗΝ: 56 κακοποιημένα παιδιά σε «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», λόγω έλλειψης θέσεων σε προνοιακές δομές

Νέο βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Πώς προχωρούν οι εργασίες στο εσωτερικό του γηπέδου στον Βοτανικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Euclid_key_visual
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διάστημα: Η αποστολή «Euclid» θέτει τις βάσεις για τον πληρέστερο τρισδιάστατο χάρτη του σύμπαντος που έχει δημιουργηθεί ποτέ (photos/video)

anoia_new
ΥΓΕΙΑ

Nόσος Αλτσχάιμερ: Ποια διατροφή μειώνει τον κίνδυνο – Τι υποστηρίζει νέα έρευνα

Abeille-Marengo-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόκληση της Άγκυρας με φόντο τις έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Μήνυμα στο Abeille Marengo από τουρκική φρεγάτα, «είστε σε δικά μας ύδατα»

fylakes_diavatwn
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πήγε «δώρο»… κοκαΐνη σε κρατούμενο – Έκρυψε σε τσάντα σχεδόν 60 γραμμάρια

economist-anagnostopoulos
ADVERTORIAL

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος στον Economist: Τεχνητή Νοημοσύνη. Μοχλός ανάπτυξης ή παράγοντας διεύρυνσης των ανισοτήτων;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

varoufakis – sakellaridis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον αέρα τα σενάρια συνεργασίας ΜέΡΑ25 - Νέας Αριστεράς μετά τις αιχμές Βαρουφάκη για το τρίτο μνημόνιο - «Το παρελθόν να μη θολώνει το μέλλον» απαντούν

xatzidakis-235
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία στο Μαξίμου μετά τις δηλώσεις Χατζηδάκη για τη ρηματική διακοίνωση - Δεν επιβεβαιώνεται ότι θα δοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς

liarelis 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η παλιά φρουρά του ΠΑΣΟΚ στη «Νησιώτισσα» και το ερώτημα για τον Λιαρέλη

venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: Δεν λύνονται τα ελληνοτουρκικά με NAVTEX – Το καλώδιο, οι σχέσεις με Μητσοτάκη και οι μετεκλογικές συνεργασίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 15:01
Euclid_key_visual
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διάστημα: Η αποστολή «Euclid» θέτει τις βάσεις για τον πληρέστερο τρισδιάστατο χάρτη του σύμπαντος που έχει δημιουργηθεί ποτέ (photos/video)

anoia_new
ΥΓΕΙΑ

Nόσος Αλτσχάιμερ: Ποια διατροφή μειώνει τον κίνδυνο – Τι υποστηρίζει νέα έρευνα

Abeille-Marengo-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόκληση της Άγκυρας με φόντο τις έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Μήνυμα στο Abeille Marengo από τουρκική φρεγάτα, «είστε σε δικά μας ύδατα»

1 / 3