Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος συναρχηγός της οργάνωσης – Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 27χρονη

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Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 56χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με τις εταιρείες-«βιτρίνες» και τους «αχυρανθρώπους».

Ο 56χρονος φέρεται να είχε ηγετικό και οργανωτικό ρόλο στο τέταρτο κύκλωμα, υπό την εποπτεία του οποίου βρίσκονταν περίπου 150 εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, καθώς και ένα δίκτυο 39 «αχυρανθρώπων». Τα χρέη που συνδέονται με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις αγγίζουν τα 19 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 27χρονη άνεργη, η οποία φέρεται να είχε ρόλο «αχυρανθρώπου». Σε βάρος της επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση τακτικής εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα.

Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων

Οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση ξεκίνησαν την Τρίτη, με δύο ακόμη πρόσωπα να οδηγούνται στη φυλακή. Πρόκειται για έναν 34χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, και έναν 33χρονο επιχειρηματία, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ως «αχυράνθρωποι», αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε ορισμένους επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις, ύψους από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

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