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12.11.2026 14:28

Παραλίγο συγκατοίκηση στην κορυφή της τηλεθέασης την Τετάρτη (11/11)

12.11.2026 14:28
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Παρέμεινε πρώτος στις προτιμήσεις των τηλεθεατών ο Alpha και την Τετάρτη αν και σχεδόν στον ίδιο βαθμό ήταν και η απήχηση του Mega το οποίο χάρη στην υψηλή συγκέντρωση τηλεθεατών στο prime time λόγω του σατιρικού «Αλ Τσαντίρι νιούζ», πέρασε στην δεύτερη θέση κατάταξης των σταθμών εθνικής εμβέλειας.

Αρκετά κοντά στο 13% διαμορφώθηκε η δυναμική του ΑΝΤ1, οποίος, έπειτα από την αισθητή υποχώρηση που είχε την Τρίτη, όχι μόνον ανέκτησε το χαμένο έδαφος αλλά ήταν πάνω και από την επίδοση της Δευτέρας (12%).

Υποχώρηση κατέγραψε η Nielsen από τη μία ημέρα στην άλλη σε ΣΚΑΪ και STAR και βελτίωση στο OPEN. Τα κρατικά κανάλια ήταν στα γνωστά μερίδια τους με μικροδιαφοροποιήσεις και θετικό πρόσημο κυρίως σε ΕΡΤ1 και ΕΡΤNews.

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ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 15:10
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