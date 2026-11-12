Netflix: Μέσα Δεκεμβρίου η τέταρτη και τελευταία σεζόν του «Maestro»

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Σε 36 και σήμερα, δηλαδή στις 18 Δεκεμβρίου, θα ανέβει στο Netflix ο τέταρτος και καταληκτικός κύκλος επεισοδίων της θριλερικής κοινωνικής δραματικής περιπέτειας «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.
Στην τελευταία σεζόν οι ήρωες επιστρέφουν, όμως βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιλογών τους, καθώς νέες ανατροπές, οδηγούν την ιστορία στην κορύφωσή της. Με φόντο τους Παξούς, εκεί που όλα ξεκίνησαν, ένας κύκλος ολοκληρώνεται και το τέλος συναντά την αρχή.
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης επιστρέφει, με το εξαιρετικό καστ που καθόρισε την πορεία της σειράς, αλλά και με πρόσωπα «κλειδιά» που έρχονται να προστεθούν στην ιστορία.
Πρωταγωνιστούν – κλασικά – οι Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Φανής Μουρατίδης, Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, Αντίνοος Αλμπάνης, Στεφανία Γουλιώτη, Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος Μπένος, Κώστας Μπερικόπουλος, Τόνια Μαράκη.
Νέα πρόσωπα ο Γιώργος Χρυσοστόμου, η Ανθή Ευστρατιάδου, ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο Νίκος Κουκάς, ο Βασίλης Μίχας και ο Νίκος Καραθάνος.
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