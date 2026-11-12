Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Η ώρα της αλήθειας στην Κάσο, το Abeille Marengo πλέει προς διεθνή ύδατα, επιστολή Ερντογάν σε Μακρόν

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Στην πιο κρίσιμη φάση της εισέρχεται η αποστολή του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo, καθώς το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον από το διπλωματικό παρασκήνιο στα νερά νότια της Κάσου και της Καρπάθου. Εκεί όπου, πέρα από τις βυθομετρικές έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, πρόκειται να δοκιμαστούν στην πράξη οι πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας.

Το πλοίο, που απέπλευσε την Τρίτη από το Ηράκλειο, είχε ήδη περάσει το πρωί της Πέμπτης την Κάσο, κινούμενο νότια-νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Οι πληροφορίες για την ακριβή θέση του διαφοροποιούνται, με ορισμένες πηγές να το τοποθετούν ήδη σε διεθνή ύδατα και άλλες να αναφέρουν ότι κατευθύνεται προς αυτά.

Το κρίσιμο ζήτημα, πάντως, δεν είναι μόνο πότε θα φτάσει στην περιοχή των ερευνών, αλλά τι θα συμβεί όταν αρχίσει να επιχειρεί σε θαλάσσιες ζώνες επί των οποίων η Άγκυρα προβάλλει διεκδικήσεις.

Η επιστροφή στην Κάσο και το προηγούμενο του 2024

Η περιοχή έχει ιδιαίτερο πολιτικό και διπλωματικό βάρος. Τον Ιούλιο του 2024, οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση είχαν προκαλέσει σοβαρή ελληνοτουρκική ένταση, με την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων και την αμφισβήτηση των ελληνικών δικαιωμάτων.

Η Αθήνα βρίσκεται τώρα μπροστά σε μια νέα δοκιμασία. Από τη μία πλευρά επιδιώκει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση ενός έργου ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας. Από την άλλη, καλείται να αντιμετωπίσει την προσπάθεια της Τουρκίας να επιβάλει, έστω και εμμέσως, την αντίληψη ότι οι εργασίες σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές προϋποθέτουν τη δική της συναίνεση.

Η διαφορά ανάμεσα στην ενημέρωση και στην άδεια αποτελεί την ουσία της αντιπαράθεσης. Η Άγκυρα επιμένει ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται σε περιοχές που θεωρεί τμήμα της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Η ελληνική πλευρά απορρίπτει τις αξιώσεις αυτές, υποστηρίζοντας ότι οι έρευνες έχουν αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές. Και είναι ακριβώς η στιγμή που οι διπλωματικές διατυπώσεις καλούνται να αποκτήσουν πρακτικό αντίκρισμα.

Η επιστολή Ερντογάν στον Μακρόν και η διπλωματική μάχη

Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες (της “δημοκρατίας”), ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέστειλε επιστολή στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ενημέρωση που παρείχε η γαλλική πλευρά στην Άγκυρα σχετικά με τις επικείμενες έρευνες, ίσως αναδεικνύουν μία καθοριστική πτυχή για την εξέλιξη της υπόθεσης πάντως.

Η πληροφορία, εφόσον επιβεβαιωθεί επισήμως, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς καταδεικνύει πόσο βάρος αποδίδει η τουρκική ηγεσία στη διαδικασία της διπλωματικής ενημέρωσης. Η Άγκυρα εμφανίζεται να θεωρεί την επικοινωνία με το Παρίσι διπλωματικό κέρδος, καθώς επιδιώκει να κατοχυρώσει στην πράξη την αντίληψη ότι δεν μπορούν να πραγματοποιούνται εργασίες στην επίμαχη θαλάσσια περιοχή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τουρκική πλευρά.

Εάν όντως η τουρκική πλευρά θεωρεί επαρκή τη γαλλική ρηματική διακοίνωση και την ερμηνεύει ως δικό της κέρδος, τότε δεν έχει κανένα λόγο να εμποδίσει τις έρευνες του γαλλικού πλοίου.

Τα σενάρια αντίδρασης της Άγκυρας

Σε κάθε περίπτωση όμως στην Αθήνα επικρατεί επιφυλακή, καθώς κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί η Τουρκία. Ένα ήπιο σενάριο προβλέπει φραστική όχληση μέσω ασυρμάτου, με τουρκικό πλοίο να απευθύνεται στο γαλλικό ερευνητικό, επαναλαμβάνοντας τις τουρκικές θέσεις για την υφαλοκρηπίδα και τις απαιτούμενες άδειες.

Μια τέτοια κίνηση θα επέτρεπε στην Άγκυρα να καταγράψει την παρουσία της και να διατηρήσει τις διεκδικήσεις της, χωρίς να προκαλέσει αναγκαστικά επιχειρησιακή εμπλοκή.

Το δεύτερο σενάριο αφορά την εμφάνιση τουρκικών πολεμικών ή άλλων κρατικών σκαφών στην περιοχή, με σκοπό την παρακολούθηση των ερευνών και ίσως την άσκηση πίεσης. Μία πιο δυνατή υπόμνηση δηλαδή του ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή και στο ίδιο το έργο.

Το πιο δύσκολο ενδεχόμενο θα ήταν η πραγματική παρεμπόδιση των εργασιών, κάτι που θα δημιουργούσε νέα ελληνοτουρκική κρίση και θα έθετε σε δοκιμασία τόσο την ελληνική αντίδραση όσο και τη στάση της Γαλλίας. Αλλά από τις πληροφορίες και τις συμπεριφορές, ακόμα και από την επιστολή Ερντογάν σε Μακρόν, εάν ισχύει, δεν διαφαίνεται κάποια τουρκική διάθεση που να εμποδίζει την αποστολή.

Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό παρακολουθεί τις εξελίξεις, διατηρώντας επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ η κυβερνητική επιδίωξη είναι να συνεχιστούν οι έρευνες χωρίς να δημιουργηθούν συνθήκες στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Η γαλλική διακοίνωση και η διπλωματική μάχη

Στο παρασκήνιο εξακολουθεί να βρίσκεται η ρηματική διακοίνωση που επέδωσε η Γαλλία στην Τουρκία. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί για το περιεχόμενό της, το Παρίσι διευκρινίζει ότι η γνωστοποίηση των εργασιών γίνεται για λόγους αβροφροσύνης και όχι επειδή αναγνωρίζεται υποχρέωση λήψης τουρκικής άδειας.

Παράλληλα, η γαλλική πλευρά αποφεύγει να τοποθετηθεί επί των νομικών ζητημάτων που αφορούν τις διαφιλονικούμενες θαλάσσιες περιοχές. Η συγκεκριμένη διατύπωση έχει ιδιαίτερη σημασία. Η Αθήνα μπορεί να υποστηρίζει ότι η Γαλλία δεν αναγνώρισε τουρκική δικαιοδοσία, ενώ η Άγκυρα επιχειρεί να αξιοποιήσει την ίδια διαδικασία επικοινωνίας για να προβάλει τις δικές της αξιώσεις. Η διπλωματική αμφισημία, όμως, δεν μπορεί να υποκαταστήσει επ’ αόριστον την πραγματικότητα στη θάλασσα. Γι’ αυτό και η πορεία του Abeille Marengo αποκτά σημασία πολύ μεγαλύτερη από εκείνη μιας συνηθισμένης ερευνητικής αποστολής.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις και τους διπλωματικούς χειρισμούς, με επίκεντρο και τη γαλλική ρηματική διακοίνωση.

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