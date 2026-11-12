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12.11.2026 13:26

Ρωσία: Στρατιωτικός σκοτώθηκε σε έκρηξη αυτοκινήτου στην Αγία Πετρούπολη (video)

12.11.2026 13:26
ekrixi-russia

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Ένας Ρώσος στρατιωτικός σκοτώθηκε σε έκρηξη που σημειώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε αυτοκίνητο στην περιοχή Πουσκίνσκι της Αγίας Πετρούπολης, ανακοίνωσε σήμερα η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία.

Πολλοί Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν γίνει στόχος δολοφονιών στο ρωσικό έδαφος μετά την έναρξη της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο στρατιωτικός, που είχε τον βαθμό του συνταγματάρχη σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, σκοτώθηκε «σε έκρηξη αυτοκινήτου στην περιοχή Πουσκίνσκι», στο νότιο τμήμα της Αγίας Πετρούπολης, σημείωσε σε ανακοίνωσή της η Ερευνητική Επιτροπή.

Οι ερευνητές και η αστυνομία προσπαθούν «να καθορίσουν τις συνθήκες» της έκρηξης, πρόσθετε η ανακοίνωση.

Δημοσιογράφος του AFP είδε ένα μαύρο αυτοκίνητο, κατεστραμμένο από την έκρηξη, και αστυνομικούς και εμπειρογνώμονες της εγκληματολογικής υπηρεσίας να ερευνούν το σημείο.

Στα τέλη Αυγούστου έκρηξη που σημειώθηκε σε όχημα στην ίδια περιοχή της Αγίας Πετρούπολης προκάλεσε τον θάνατο ενός άλλου Ρώσου στρατιωτικού και τον τραυματισμό της συζύγου του. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Fontaka, ο άνδρας που σκοτώθηκε σε εκείνη την επίθεση ήταν αντισυνταγματάρχης του ρωσικού στρατού και υπηρετούσε στις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας.

Από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αναλάβει την ευθύνη ή έχουν κατηγορηθεί για πολλές δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονιών Ρώσων στρατιωτικών ή προσωπικοτήτων που στηρίζουν την εισβολή.

Πολλοί Ρώσοι στρατηγοί και τοπικοί αξιωματούχοι που έχει διορίσει η Μόσχα στις κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σε επιθέσεις με βόμβα τα τελευταία χρόνια.

Ο πλέον υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματικός της Ρωσίας που έχει σκοτωθεί σε επίθεση, την ευθύνη για την οποία έχει αναλάβει η Ουκρανία, είναι ο στρατηγός Ιγκόρ Κιρίλοφ, διοικητής των Δυνάμεων Ραδιολογικής, Χημικής και Βιολογικής Άμυνας, ο οποίος σκοτώθηκε κοντά στην πολυκατοικία όπου διέμενε στη Μόσχα, τον Δεκέμβριο του 2024.

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