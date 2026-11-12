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12.11.2026 13:22

Μαρινάκης: «Αλλάζει το σχέδιο μοριοδότησης για εισαγωγή σε ΑΕΙ»

12.11.2026 13:22
pavlos-marinakis

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Κάτι που είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό, τόνισε στην ενημέρωση των δημοσιογράφων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη σκιά της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από υφυπουργός Ανάπτυξης.

«Ότι είναι νόμιμο, το είπε η ομοσπονδία του χάντμπολ… Γεννώνται ερωτήματα ως προς το χρόνο που έγινε, και η ιδιότητα του πρώην υφυπουργού. Εξηγήσεις που δόθηκαν κρίθηκε ότι δεν ήταν επαρκείς. Γι’ αυτό κι έγινε αποδεκτή η παραίτηση» εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Μετά τα όσα έγιναν, αν και δεν ετέθη θέμα νομιμότητας, κρίθηκε ότι απαντήσεις δεν ήταν επαρκείς και παραίτηση έγινε αποδεκτή. Δεδομένου του γεγονότος ότι έχουμε ένα παιδί, θα ήθελα να γίνει σεβαστό και να αποφύγουμε την ανθρωποφαγία» σημείωσε.

Αλλάζει το σχέδιο μοριοδότησης για εισαγωγή σε ΑΕΙ

Όπως επιβεβαίωσε σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή την υπόθεση του πρώην υφυπουργού με τη μοριοδότηση της κόρης του έχει δώσει εντολή ο πρωθυπουργός σε υπουργούς Παιδείας και Αθλητισμού για αλλαγές στην εισαγωγή στα ΑΕΙ με δύο κατευθύνσεις: «Την πραγματική συμμετοχή αθλητών στους αγώνες και τη χρόνια συμμετοχής σε αυτές τις δραστηριότητες»

«Όταν προχωρήσει, θα προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για φέτος και του χρόνου για όσους δίνουν πανελλαδικές. Είναι ευκαιρία το πολιτικό σύστημα να το δούμε συνολικά» είπε ο κ. Μαρινάκης.  

Κρατάει πολλά χρόνια ο νόμος της μοριοδότησης, θεσπίστηκε το 1999 ο σημερινός, με αρκετές τροποποιήσεις, διευκρίνισε. 

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