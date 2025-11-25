search
25.11.2025 15:00

Mega: Έρχεται η τέταρτη σεζόν του «Maestro», με παγκόσμια πρεμιέρα στο Netflix

25.11.2025 15:00
PAPAKALIATIS+INSTA
instagram christopherpapakaliatis

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά η παραγωγή της τέταρτης σεζόν της σειράς «Maestro» του MEGA, η οποία θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στο Netflix, ενημερώνει η μητρική εταιρεία του καναλιού, AlterEgo Media.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης επιστρέφει στους μαγευτικούς Παξούς και σκηνοθετεί το all-star cast του «Maestro» – που επανέρχεται σύσσωμο – μαζί με νέα πρόσωπα.

Το «Maestro» αποτελεί τη μοναδική έως σήμερα ελληνική τηλεοπτική σειρά που έχει αποκτηθεί από το Netflix για παγκόσμια διανομή, μια πρωτιά που καταγράφεται στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, όπως υπογραμμίζεται.

Ο τέταρτος κύκλος επεισοδίων υπόσχεται να προσφέρει νέες συναρπαστικές εξελίξεις, υψηλή αισθητική και την υπογραφή ποιότητας του δημιουργού του που το έχει καθιερώσει ως ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά εγχειρήματα των τελευταίων ετών.

