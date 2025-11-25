Κατερίνα Καινούργιου: Ξέσπασε σε κλάματα με την έκπληξη για τη γιορτή της (Video)

Άκρως εορταστικό ήταν το κλίμα σήμερα (25/11) στο πλατό του «Super Κατερίνα», καθώς η Κατερίνα Καινούργιου έχει την ονομαστική της εορτή.

Οι συνεργάτες της υποδέχτηκαν την παρουσιάστρια σε ένα πλατό γεμάτο ανθοδέσμες, ενώ της είχαν ετοιμάσει και ένα βίντεο-έκπληξη με τις ευχές από τα βαφτιστήρια της.

«Πόσο ωραία πράγματα έχετε ετοιμάσει εδώ ρε παιδιά; Σας ευχαριστώ πολύ, με συγκινήσατε. Χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες που γιορτάζουν και χρόνια πολλά και στη γιαγιά μου. Το λέω και συγκινούμαι, “χρόνια πολλά γιαγιάκα μου”. Θα με ρωτήσετε γιατί συγκινούμαι, αλλά αυτά θα τα πούμε μετά. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έχω πλημμυρίσει με υπέροχες ευχές. Μακάρι την αγάπη που μου δίνετε να μπορούσα να την ανταποδώσω. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου», είπε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής.

Λίγο αργότερα, προβλήθηκε το βίντεο-έκπληξη, όπου τα πέντε βαφτιστήρια της Κατερίνας Καινούργιου έστειλαν τις ευχές τους.

«Δεν το πιστεύω! Τι κάνατε; Δεν θα μπορούσατε να μου κάνετε ομορφότερη έκπληξη! Με συγκινήσατε τόσο πολύ με αυτό το βίντεο! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!» είπε η παρουσιάστρια, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

