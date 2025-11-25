search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 13:33
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 11:33

Κατερίνα Καινούργιου: Ξέσπασε σε κλάματα με την έκπληξη για τη γιορτή της (Video)

25.11.2025 11:33
kainourgiou-ekplixi-new

Άκρως εορταστικό ήταν το κλίμα σήμερα (25/11) στο πλατό του «Super Κατερίνα», καθώς η Κατερίνα Καινούργιου έχει την ονομαστική της εορτή.

Οι συνεργάτες της υποδέχτηκαν την παρουσιάστρια σε ένα πλατό γεμάτο ανθοδέσμες, ενώ της είχαν ετοιμάσει και ένα βίντεο-έκπληξη με τις ευχές από τα βαφτιστήρια της.

«Πόσο ωραία πράγματα έχετε ετοιμάσει εδώ ρε παιδιά; Σας ευχαριστώ πολύ, με συγκινήσατε. Χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες που γιορτάζουν και χρόνια πολλά και στη γιαγιά μου. Το λέω και συγκινούμαι, “χρόνια πολλά γιαγιάκα μου”. Θα με ρωτήσετε γιατί συγκινούμαι, αλλά αυτά θα τα πούμε μετά. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έχω πλημμυρίσει με υπέροχες ευχές. Μακάρι την αγάπη που μου δίνετε να μπορούσα να την ανταποδώσω. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου», είπε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής.

Λίγο αργότερα, προβλήθηκε το βίντεο-έκπληξη, όπου τα πέντε βαφτιστήρια της Κατερίνας Καινούργιου έστειλαν τις ευχές τους.

«Δεν το πιστεύω! Τι κάνατε; Δεν θα μπορούσατε να μου κάνετε ομορφότερη έκπληξη! Με συγκινήσατε τόσο πολύ με αυτό το βίντεο! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!» είπε η παρουσιάστρια, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Ένα «περίπου» με σημασία για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού

Στον «αστερισμό» μουσικού σόου και τηλεπαιχνιδιών κινήθηκε η τηλεθέαση του Σαββάτου (22/11) και εκείνη της Κυριακής (23/11) σε σειρές

Πρώτος σε τηλεθέαση ο ΣΚΑΪ το Σάββατο (22/11), τον διαδέχθηκε το Mega την Κυριακή (23/11)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Θρίλερ με τους αναποφάσιστους – Θα αποφασίσουν πάνω από την κάλπη

aimodosia_2907_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Εθνική ομάδα: Τέσσερις διεθνείς στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης, στηρίζοντας την εθελοντική αιμοδοσία

pamestoixima_adv
ADVERTORIAL

Το live casino του Pamestoixima.gr γιόρτασε τα 5α γενέθλιά του κληρώνοντας ένα αυτοκίνητο – Η μεγάλη νικήτρια παρέλαβε τα κλειδιά μέσα από ένα πρωτότυπο κυνήγι θησαυρού (video)

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Πουπουλένιος» του Μάρτιν ΜακΝτόνα στο Σύγχρονο Θέατρο – Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη

fotia-londino
ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις και μεγάλη φωτιά σε εμπορικό πάρκο στο Λονδίνο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 13:31
kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Θρίλερ με τους αναποφάσιστους – Θα αποφασίσουν πάνω από την κάλπη

aimodosia_2907_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Εθνική ομάδα: Τέσσερις διεθνείς στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης, στηρίζοντας την εθελοντική αιμοδοσία

pamestoixima_adv
ADVERTORIAL

Το live casino του Pamestoixima.gr γιόρτασε τα 5α γενέθλιά του κληρώνοντας ένα αυτοκίνητο – Η μεγάλη νικήτρια παρέλαβε τα κλειδιά μέσα από ένα πρωτότυπο κυνήγι θησαυρού (video)

1 / 3