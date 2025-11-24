Πρώτος σε τηλεθέαση ο ΣΚΑΪ το Σάββατο (22/11), τον διαδέχθηκε το Mega την Κυριακή (23/11)

Η μυθοπλασία αποτελεί βαρόμετρο στις ημερήσιες επιδόσεις των τηλεοπτικών σταθμών και αυτό φάνηκε από την κατανομή μεριδίων τους στη διάρκεια του γουίκεντ, από την παρατήρηση των στοιχείων της Nielsen, συνδυαστικά με το προγραμματικό περιεχόμενο των καναλιών.

Δείκτης στη συνθήκη αυτή το μερίδιο του Star το οποίο από την μία ημέρα στην άλλη αυξήθηκε σχεδόν κατά δύο μονάδες και αυτό επειδή την Κυριακή έχει στο prime time του τις σειρές μυθοπλασίας «Τα φαντάσματα» και «IQ 160».

Το Σάββατο επικράτησε ο ΣΚΑΪ καθώς μετέδωσε ένα ακόμη «Τhe Voice», το οποίο αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης τηλεθεατών, σταθερά κάθε τέτοια ημέρα.

Το μερίδιο του σταθμού του Φαλήρου λίγο έλειψε να πιάσει το 14%. Ο Alpha κράτησε τη δυναμική του άνω του 12%, ενώ το μερίδιο του Mega διαμορφώθηκε στο 11% και παρότι είχε επεισόδιο του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» και στο καπάκι ελληνική ταινία («Ο παπατρέχας»).

Ωστόσο το κανάλι της Καλλιθέας ήταν εκείνο το οποίο διακρίθηκε πρώτο στις κυριακάτικες τηλεπροτιμήσεις χάρη στην νέα σειρά–μαγνήτη τηλεθέασης «Μια νύχτα μόνο», συνδυαστικά με τη «Γη της ελιάς» με τον Alpha να αποσπά το δεύτερο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης της ημέρας και στον ΣΚΑΪ να κατευθύνεται το τρίτο, με απώλειες 2,3 μονάδων από τη μια ημέρα στην επόμενη.

Το αξιοπρόσεκτο την ημέρας, ήταν ότι τέσσερις τηλεοπτικοί σταθμοί, για δεύτερη Κυριακή στη σειρά εμφάνισαν μερίδια με διψήφια νούμερα στα ποσοστά τους, τρία από τα οποία στο προγραμματικό περιεχόμενο τους είχαν και ελληνικές σειρές στα prime time τους.

Σταθερότητα εξάλλου καταγράφηκε στην επίδοση του ΕΡΤ Νews στη διάρκεια του σαββατοκύριακου και ήταν σαν συνέχεια της δυναμικής του ειδησεογραφικού σταθμού της ΕΡΤ που εμφάνισε την Παρασκευή.

Επίσης στη διάρκεια του διήμερου η σημαντικότερη σε μέγεθος μερίδα τηλεθεατών που «κινήθηκε» στα «Others», στα οποία περιλαμβάνονται κανάλια τοπικής/περιφερειακής εμβέλειας, ιντερνετικές και συνδρομητικές πλατφόρμες άλλες πηγές ψυχαγωγίας μέσω της τηλεόρασης (πχ. παρακολούθηση DVD) κυμάνθηκε περι το 28,5% και ήταν αυξημένο πέντε μονάδες σε σχέση με τις καθημερινές.

