search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 19:56
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 17:06

Καραμανλής και Βενιζέλος κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια έκδοσης της «δημοκρατίας»

24.11.2025 17:06
karamanlis veizelos 66- new

Μεγάλη επετειακή εκδήλωση οργανώνει η εφημερίδα «δημοκρατία» για τα 15 χρόνια από την έκδοσή της, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου στον πολιτιστικό χώρο του πρώην Δημοσίου Καπνεργοστασίου που ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων.

Κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια έκδοσης της εφημερίδας, θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο  πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος. Συντονιστής της συζήτησης με θέμα την «ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ», θα είναι ο αρθρογράφος της «δημοκρατίας» και διευθυντής της εφημερίδας «Εστία», Μανώλης Κοττάκης. Επίσης  θα τιμηθεί για το έργο του  και την διαχρονική προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό, ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής.

Το πρώτο φύλλο της «δημοκρατίας»κυκλοφόρησε  στις 2 Δεκεμβρίου 2010, στα πρώτα χρόνια της ελληνικής κρίσης χρέους, μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και αντίξοο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Στα 15 χρόνια που ακολούθησαν, τήρησε απαρέγκλιτα το «συμβόλαιο με τους αναγνώστες», δηλαδή τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες ξεκίνησε. Σήμερα έχει καθιερωθεί μεταξύ των πιο σοβαρών και επιδραστικών μέσων ενημέρωσης της χώρας.

Η  «δημοκρατία», από τα πρώτα χρόνια κυκλοφορίας της, παρουσιάστηκε σε διεθνή fora , ως μοναδικό φαινόμενο επιτυχούς λανσαρίσματος ημερήσιας εφημερίδας ενώ  τιμήθηκε με ειδικό έπαινο στα Βρετανικά Βραβεία Τύπου 2024, στα οποία ήταν υποψήφια στην κατηγορία «Διεθνής εφημερίδα της χρονιάς».

Διαβάστε επίσης:

Ιθάκη: Η πρόταση Τσίπρα στη Γεννηματά για συνεργασία, ο ελιγμός των εκλογών και η διάψευση από τον διευθυντή της Φώφης

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε στο Μαξίμου με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Mistral AI

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Αυτοί είναι οι νέοι πρόεδροι των νομαρχιακών οργανώσεων (PDF)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras_1111_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίπρας – «Ιθάκη»: Η πρώτη του μέρα ως πρωθυπουργός και η κλήση στο «κόκκινο τηλέφωνο»

tsipras putin
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: «Βρες τα με τη Μέρκελ» – Τι αποκαλύπτει ο Αλέξης Τσίπρας για τις συνομιλίες με Πούτιν

martikas andriotou 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Οι συνομιλίες του με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος ψευτεπενδυτών -«Nα σώσω τη ζωή μου»

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Αποχωρεί από τη Γάζα η αμφιλεγόμενη ανθρωπιστική οργάνωση GHF

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Το «Σόι σου» συνέχισε το ράλι τηλεθέασης με διψήφια ποσοστά και την προηγούμενη Παρασκευή (21/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 19:52
tsipras_1111_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίπρας – «Ιθάκη»: Η πρώτη του μέρα ως πρωθυπουργός και η κλήση στο «κόκκινο τηλέφωνο»

tsipras putin
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: «Βρες τα με τη Μέρκελ» – Τι αποκαλύπτει ο Αλέξης Τσίπρας για τις συνομιλίες με Πούτιν

martikas andriotou 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Οι συνομιλίες του με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος ψευτεπενδυτών -«Nα σώσω τη ζωή μου»

1 / 3