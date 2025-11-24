Καραμανλής και Βενιζέλος κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια έκδοσης της «δημοκρατίας»

Μεγάλη επετειακή εκδήλωση οργανώνει η εφημερίδα «δημοκρατία» για τα 15 χρόνια από την έκδοσή της, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου στον πολιτιστικό χώρο του πρώην Δημοσίου Καπνεργοστασίου που ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων.

Κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια έκδοσης της εφημερίδας, θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος. Συντονιστής της συζήτησης με θέμα την «ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ», θα είναι ο αρθρογράφος της «δημοκρατίας» και διευθυντής της εφημερίδας «Εστία», Μανώλης Κοττάκης. Επίσης θα τιμηθεί για το έργο του και την διαχρονική προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό, ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής.

Το πρώτο φύλλο της «δημοκρατίας»κυκλοφόρησε στις 2 Δεκεμβρίου 2010, στα πρώτα χρόνια της ελληνικής κρίσης χρέους, μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και αντίξοο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Στα 15 χρόνια που ακολούθησαν, τήρησε απαρέγκλιτα το «συμβόλαιο με τους αναγνώστες», δηλαδή τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες ξεκίνησε. Σήμερα έχει καθιερωθεί μεταξύ των πιο σοβαρών και επιδραστικών μέσων ενημέρωσης της χώρας.

Η «δημοκρατία», από τα πρώτα χρόνια κυκλοφορίας της, παρουσιάστηκε σε διεθνή fora , ως μοναδικό φαινόμενο επιτυχούς λανσαρίσματος ημερήσιας εφημερίδας ενώ τιμήθηκε με ειδικό έπαινο στα Βρετανικά Βραβεία Τύπου 2024, στα οποία ήταν υποψήφια στην κατηγορία «Διεθνής εφημερίδα της χρονιάς».

