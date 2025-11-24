search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 17:57
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

24.11.2025 15:23

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Αυτοί είναι οι νέοι πρόεδροι των νομαρχιακών οργανώσεων (PDF)

24.11.2025 15:23
Τα ονόματα των 59 νέων προέδρων των νομαρχιακών οργανώσεων (ΔΕΕΠ) της ΝΔ που εξελέγησαν από τις χθεσινές εσωκομματικές εκλογές δημοσιοποίησε το κυβερνών κόμμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΝΔ, το 70,2% των Συμβουλίων που εξελέγησαν αποτελείται από καινούρια πρόσωπα, με το κόμμα να εκφράζει ικανοποίηση για την επίτευξη του στόχου της ανανέωσης στο στελεχιακό δυναμικό του κόμματος σε όλη την επικράτεια.

Το ποσοστό ανανέωσης των Προέδρων ΔΗΜΤΟ (δημοτικές οργανώσεις) ανέρχεται στο 73,8% και των Προέδρων ΔΕΕΠ στο 76,3%, καθώς 45 από τους 59 εκλέγονται για πρώτη φορά. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος εξελέγησαν 14 γυναίκες Πρόεδροι ΔΕΕΠ (στις εσωκομματικές εκλογές του 2021 είχαν εκλεγεί 4 γυναίκες).

Υπενθυμίζεται ότι από την εσωκομματική διαδικασία εξελέγησαν και 1.000 σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ, την άνοιξη του 2026.

