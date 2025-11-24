search
24.11.2025 13:33

Μπακογιάννη: Tο επόμενο κόμμα Τσίπρα θα είναι το πιο αρχηγικό στην Ελλάδα

24.11.2025 13:33
Η Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως έχει ήδη διαβάσει ένα απόσπασμα.

«Έχω διαβάσει κάποια αποσπάσματα. Εμείς που κάναμε μια προσπάθεια την πενταετία και κάποιες στιγμές από αυτές ήταν εφιαλτικές. Εμείς δεν είχαμε το άλλοθι της άγνοιας, δεν ζούσαμε σε ένα ουτοπικό περιβάλλον όπως κάποιοι συνεργάτες, που περιγράφει ο κ. Τσίπρας. Είχαμε απόλυτη συναίσθηση πως η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης. Άρα για μας ήταν πραγματικά εφιαλτικό αυτό το ενδεχόμενο. Κάναμε ότι μπορούσαμε εκείνη την εποχή ακριβώς για να μην συμβεί αυτό. Άρα όταν δεν έχεις το άλλοθι της άγνοιας τα πράγματα είναι διαφορετικά γιατί ο κ. Τσίπρας λέει σήμερα για τους συνεργάτες του ότι ζούσαν ουσιαστικά σε έναν άλλον πλανήτη. Εμείς δεν ζούσαμε σε άλλον πλανήτη. Ζούσαμε στην Ελλάδα. Μια Ελλάδα που εκείνη την εποχή ζούσε μαύρες ώρες» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ερωτώμενη για το εάν περίμενε μια συγγνώμη από τον πρώην πρωθυπουργό, η κ. Μπακογιάννη απαντά: «Συγγνώμη δεν περίμενα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το λέει. Λέει για τα λάθη τα οποία έγιναν, χρεώνει πολλά στους συνεργάτες του. Αλλά ξέρετε, η μοναξιά του ηγέτη ακριβώς αυτή είναι. Επιλέγεις τους συνεργάτες σου. Η ιστορία πως ο καθένας από εμάς μπορεί να χρεώνει τα όποια λάθη σε συνεργάτες του, μέχρι ενός σημείου μπορεί να έχει βάση. Γιατί σε τελική ανάλυση τους επιλέγεις».

Ακόμη, η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε πως θεωρεί δεδομένο ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ιδρύσει κόμμα και σχολίασε πως «σας διαβεβαιώ πως το επόμενο κόμμα Τσίπρα θα είναι το πιο αρχηγικό κόμμα που έχει περάσει ποτέ στην Ελλάδα. Θα λέει “εγώ είμαι ο αρχηγός και αν θέλετε να έχετε διαφορετική άποψη, παρακαλώ η πόρτα είναι εκεί”. Μην έχετε καμία αμφιβολία για αυτό».

